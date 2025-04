"Was er een windstoot?": Extra Time prijst RC Genk voor kalmte over strafschoppen, maar vindt optelsom "wraakroepend"

Bij Racing Genk hebben ze de jongste speeldagen 4 strafschoppen moeten slikken. Dat Genk op zijn beurt thuis tegen Antwerp geen penalty kreeg voor een duidelijke handsbal, stuit op onbegrip bij het panel van Extra Time. En zit de open brief van Thorsten Fink voor aanvang van de play-offs er nu wel of niet voor iets tussen?

"Ze voetballen niet op hun niveau, dat klopt", oordeelde Sonck over Genk. "Maar ik vind dat ze nog redelijk kalm blijven over deze zaken."

"Het Referee Department heeft schoorvoetend toegegeven dat het penalty was. Maar er was blijkbaar één beeld waarbij je niet helemaal zeker kon zijn of de bal zijn hand wel geraakt had. Daardoor twijfelden ze dus", legde Filip Joos uit.

Op de Bosuil, thuis tegen Union, in Jan Breydel en zondag thuis tegen Antwerp: KRC Genk kreeg in die 4 matchen steeds een strafschop tegen zich gefloten.

Wie Genk verbindt met de scheidsrechter, komt al snel uit bij de open brief die Thorsten Fink voor aanvang van de play-offs schreef. De Genkse coach vroeg daarin om meer respect voor de arbitrage.

"Neen, er is geen sprake van oorzaak en gevolg", pikte Joos in op het mogelijke verband tussen die brief en de strafschopfases.

"Dat zou ik ook niet zeggen als Genk de penalty's had gekregen. Daar geloof ik echt niet in. Dit gebeurt niet omdat Fink een menselijke brief heeft geschreven. Want dat wordt nu heel vaak aan elkaar gelinkt."

Vandenbempt: "Maar na verloop van tijd kan je wel de indruk krijgen dat het je steeds weer overkomt als je er telkens hoffelijk en kalm op reageert. En dat wie moord en brand schreeuwt, de volgende keer het voordeel krijgt."

Joos: "Maar net daarom vond ik die brief zo knap. Fink ontnam zichzelf de mogelijkheid om dat gedrag te vertonen."

Sonck: "Dat zal niet blijven duren. Op een bepaald moment denk je dat het genoeg geweest is. Wij zouden niet zo rustig kunnen blijven."

Joos: "De brief heeft ervoor gezorgd dat Fink 3 keer moet nadenken voor hij er vol op vliegt, wat we gewend zijn van collega's."