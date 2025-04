"Maniertjes" doen intrede bij rijzende ster Yamal: "Waarvoor kan je stress hebben als je zo goed kan voetballen?"

Het gaat vreselijk hard voor Lamine Yamal. Na het EK afgelopen zomer was de 17-jarige knaap afgelopen weekend ook beslissend in de bekerzege van Barcelona tegen Real. Vanavond staat zijn eerste halve finale in de Champions League op het programma. Yamal blijft presteren, maar begint ook meer mee te gaan in de hype langs het veld: "Hij loopt vol van de maniertjes."

Waar ligt het plafond van Lamine Yamal?

De winger van Barcelona speelt sinds zijn debuut vorig seizoen de pannen van het dak en legde afgelopen weekend doodleuk aartsrivaal Real Madrid over de knie met twee assists in de finale van de Copa Del Rey.

Zelfs fervent Real-supporter Tuur Dierckx kon in 90 minutes zijn bewondering voor Yamal niet wegsteken: "Ik heb maar één probleem met Yamal, en dat is dat hij voor Barcelona speelt. Hij is fenomenaal."

"Hij is zo juist in zijn keuzes. Ook de eerste assist is perfect juist. Elke profvoetballer komt op een bepaald moment in een eerste ploeg en maakt dan fouten, maar dat is bij hem enorm weinig."

"Hij begint wat maniertjes te krijgen, maar chapeau hoe weinig hij er heeft op zijn leeftijd."

Dat laatste is een uitspraak waar Daan Heymans het niet mee eens is. "Yamal loopt vol van de maniertjes. Hij bedekt zijn haar de dag voor de derby om met iets nieuws te komen, hij draagt twee zonnebrillen ..."

"Dat deed Beckham vroeger ook", merkt Sam Kerkhofs op. "Als je presteert, vind ik dat niet erg. Het gaat mij meer over zijn reactie wanneer bijvoorbeeld de scheidsrechter iets tegen hem beslist. Nu gaan de armen dan in de lucht, dat had hij twee jaar geleden niet. "