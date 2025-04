"Het zit in het Argentijnse bloed": Kevin Mac Allister oogst "bewondering" als symbool van "de spirit van Union"

Franky Van der Elst knikte: "Hij is een geweldige verdediger. Hij slaat toe en heeft de bal. En anders heeft hij iets anders mee, maar toch meestal de bal."

"Het is niet dat hij overeind moet blijven met veel overtredingen. Hij pakt gewoon veel ballen af. Hij is een echte verdediger. En hij maakt ook geen defensieve fouten."

"Zo'n speler wil je meteen in je ploeg", bevestigde Wesley Sonck, die het paspoort van Mac Allister verbindt met zijn mentaliteit.

"Een topscout vertelde me dat clubs Argentijnen net voor die reden nemen. Het zit in hun bloed. Mac Allister is fair, maar zulke mannen kunnen net over het randje gaan."