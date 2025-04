"De titel weg? We hebben alles nog in eigen handen": De Condé predikt rust rond Genk na implosie in play-offs

kalender di 29 april 2025 19:39

Na één op twaalf is KRC Genk in vrije val. De nummer één van de reguliere competitie heeft zijn titeldroom op amper twee weken tijd te grabbel gegooid. Zelfs trainer Thorsten Fink durfde na de nederlaag dit weekend geen grote ambities meer in de mond te nemen. Is het écht over en uit? Dimitri de Condé, Head of Football van Genk, toont zich toch strijdvaardig in een open interview.

Van uitgesproken titelkandidaat tot achtervolger met twijfels: het is snel gegaan voor KRC Genk in deze Champions' Play-offs. Met amper één op twaalf lijkt de nummer één uit de reguliere competitie het momentum volledig kwijt. Zelfs coach Thorsten Fink durfde dit weekend na de nederlaag tegen Antwerp niet langer over de titel spreken. Crisis in de Cegeka Arena? Dimitri de Condé, Head of Football bij Genk, wil de strijdbijl alvast nog niet begraven. "We hebben een fantastisch seizoen achter de rug met fenomenale resultaten. En nu zijn die laatste vier weken niet wat we gehoopt hadden. Maar dat is gewoon voetbal", blijft hij rustig.

Voetbal is niet zwart-wit. Voetbal kruipt in de hoofden. En we hebben wat klappen gekregen. Dimitri de Condé

Volgens De Condé is de terugval vooral mentaal te verklaren. “Voetbal is niet zwart-wit. Voetbal kruipt in de hoofden. We hebben wat klappen gekregen, zoals die penalty in de laatste minuut tegen Union. Dat zaait twijfel in de groep."

Die twijfel werd ook even heel tastbaar toen de spelers na de nederlaag tegen Antwerp wel heel nadrukkelijk op het gras bleven liggen. “Ik vind dat net goed. Dat toont ontgoocheling. Ze hadden de supporters meer willen geven. Maar dat is topsport: je moet leren omgaan met de teleurstelling en weer vooruitkijken.” Het geloof in de titel blijft dus leven op de club. Met nog vier speeldagen te gaan staat Genk derde, maar slechts op drie punten van leider Union. “Ik verwacht een superscherpe reactie zaterdag. Eén actie, één overwinning kan genoeg zijn om alles te keren. En laat het duidelijk zijn: wij gaan strijden tot de laatste snik. Het grootste cliché is: alles ligt nog in eigen handen. Maar het is ook waar.

Fiat van Fink

Toch hoorden we bij trainer Thorsten Fink zondag nog een ander geluid. “Dit team is niet klaar voor de titel. En dat is mijn fout”, klonk het toen. Een opmerkelijke uitspraak van de coach, maar binnen de club hoeft die eerlijkheid niet te worden gecorrigeerd. Integendeel. “Het is zijn manier om de druk weg te nemen bij de groep”, legt De Condé uit. “We hebben een jonge kern en veel jongens maken dit soort titelstrijd voor het eerst mee. Fink voelt dat perfect aan. Hij wéét wanneer hij moet spreken, en vooral: wat hij moet zeggen.” Binnen Racing Genk blijft het vertrouwen in de Duitser onwrikbaar. “Hij is een meester-motivator. Iemand die de kleedkamer aanvoelt en daar als een vaderfiguur staat. Dat is in deze fase van het seizoen misschien wel belangrijker dan puur tactische ingrepen.” “Hij heeft een Champions League-finale gespeeld. Bij Bayern München gevoetbald. Als hij dan vandaag zegt: ‘de druk is groot, laat mij dat dragen’, dan neem ik daar alleen maar mijn hoed voor af. Ik doe dat zelf ook: als het moet, neem ik de druk van bovenuit wel over. Geen probleem.” Van crisisoverleg na zijn uitspraak was dan ook geen sprake. “We zitten élke dag samen. Niet om achterom te kijken, maar om te zoeken wat er wél kan. Welke prikkel we kunnen geven. Wat er nodig is om een gamechanger in te bouwen. Dat is onze job.”

Respect