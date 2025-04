Wie waren de grote puntenpakkers en wie was het beste koopje? Dit is de eindbalans van Sporza Wielermanager

kalender di 29 april 2025 10:00

Luik-Bastenaken-Luik was zondag niet alleen de laatste wedstrijd van het klassieke voorjaar, maar meteen ook de eindstreep van de Sporza Wielermanager. Tijd om de balans eens op te maken. Welke renners leverden de meeste punten op en wie was het beste koopje? De cijfers op een rijtje.

Met elk 2 wielermonumenten waren Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel ongetwijfeld de mannen van het voorjaar. Wie de minicompetitie naar zijn of haar hand wilde zetten, moest het duo in zijn ploeg hebben. Pogacar was de grootste slokop van de twee. De wereldkampioen eindigde in elke wedstrijd waaraan hij deelnam dit voorjaar op het podium. Naast Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen won hij ook nog de Strade Bianche en de Waalse Pijl. In het zog van de "Grote Twee" vinden we met Wout van Aert een eerste landgenoot terug op de 4e plek. Ook de prestatie van die andere Belg, Milan Fretin, mag er zijn. De 24-jarige renner van Cofidis sprintte naar tal van ereplaatsen en eindigde zo op de 10e pek in de rangschikking.

Renners met de meeste punten 1. Tadej Pogacar 569 2. Mathieu van der Poel 405 3. Mads Pedersen 355 4. Wout Van Aert 284 5. Jasper Philipsen 198 6. Filippo Ganna 167 7. Thomas Pidcock 163 8. Ben Healy 159 9. Jonathan Milan 151 10. Milan Fretin 149

Fretin meer waarde per miljoen dan Pogacar

De MVP van het voorjaar was ongetwijfeld Tadej Pogacar, maar de MVP in de wielermanager luistert naar de naam Milan Fretin. Hij was prijs-kwaliteit de primus van het peloton. Zijn waarde van amper 3 miljoen was duidelijk niet in verhouding met de prestaties die hij leverde. Zo behaalde hij de hoogste score qua punten per miljoen.



Met 49,67 punten per miljoen blijft hij ruim kleppers als Mads Pedersen, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel voor.

Meest waardevolle renner 1. Milan Fretin 49,67 punten per miljoen 2. Mads Pedersen 44,38 3. Tadej Pogacar 43,77 4. Mathieu van der Poel 33,75 5. Lukas Kubis 33 6. Nils Eekhoff 33 7. Florian Vermeersch 30,75 8. Matteo Moschetti 30,75 9. Filippo Ganna 27,83 10. Ben Healy 26,5

Sprintkoningin Wiebes

Bij de vrouwen was Lorena Wiebes de grote slokop dit voorjaar. De Nederlandse sprintte in Le Samyn, Milaan-Sanremo, Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem naar de zege en ze haalde ook in de Omloop, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race de top 10. Om dat schitterende palmares bijeen te rijden, kon Wiebes rekenen op de hulp van haar ploeggenote Lotte Kopecky. Onze landgenote behaalde vorig jaar de meeste punten, maar moest zich dit seizoen tevreden stellen met een 5e plaats in het eindklassement.

Meest waardevolle rensters 1. Lorena Wiebes 456 2. Puck Pieterse 404 3. Elisa Balsamo 341 4. Demi Vollering 321 5. Lotte Kopecky 263 6. Pauline Ferrand-Prevot 260 7. Kimberly Pienaar 232 8. Marianne Vos 226 9. Elisa Longo Borghini 202 10. Lara Gillespie 197

Hét koopje? Constante Gillespie

Net zoals bij de heren was er ook bij de vrouwen één koopje dat opvallend hoog scoorde in het klassement van de meest waardevolle renner. De Ierse won dan wel geen enkele wedstrijd dit voorjaar, maar bleek toch een uitstekende investering te zijn. Gillespie kostte slechts 3 miljoen, maar was wel goed voor een top 6 in Omloop van het Hageland, Le Samyn, Nokere Koerse, Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. Ook Linda Zanetti was een uitmuntende keuze geweest om uw Sporza Wielermanager te versterken. De renster van Uno-X Mobility was amper 2 miljoen waard, maar eindigde wel op het podium in zowel Le Samyn als Nokere Koerse.