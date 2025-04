Remco Evenepoel zag "te laks" moment van ploeg in Luik en verzekert: "Mijn achterstand? Komt wel goed tegen de Tour"

kalender ma 28 april 2025 18:26

Remco Evenepoel opent vanaf morgen het luikje van het rondewerk in zijn seizoen. In de Ronde van Romandië wil onze landgenoot "zijn grenzen verleggen" op zoek naar de goede vorm. Een die hij afgelopen zondag niet helemaal kon etaleren. "Ik reed snelste La Redoute ooit, maar zat niet op de eerste rij", jammert hij over een laks moment van de ploeg.

Daags na Luik-Bastenaken-Luik strijkt Remco Evenepoel al neer in Zwitserland voor de Ronde van Romandië. Daar wil de Belg zijn volgende stap zetten Maar voor hij naar de toekomst kijkt, blikt het speerpunt van Soudal - Quick Step nog één keer terug op het laatste monument. En vooral La Redoute blijft nog nazinderen. "Daar maken we een grote fout als ploeg", zegt Evenepoel. "Ik reed La Redoute sneller op dan de jaren dat ik won. Maar ik wist het op voorhand toen we opdraaiden: we zaten veel te ver. We reden collectief een slechte aanloop." "Misschien hadden we iets te weinig het mes tussen de tanden. We zijn te laks geweest in het positioneren. Je moet er eigenlijk op de eerste rij zitten. Daar zaten we niet, dat is een grote fout. Jammer, maar het is nu zo."

Ik wil mezelf ook testen, dus als er ruimte is voor een zottere actie, zullen we dat bespreken. Remco Evenepoel