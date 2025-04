Remco Evenepoel krijgt drie Belgen mee als ondersteuning in Ronde van Romandië

Remco Evenepoel is de uitgesproken kopman van de Belgische wielerploeg in Zwitserland. Met Junior Lecerf, Pieter Serry en Mauri Vansevenant krijgt de tweevoudige olympische kampioen drie Belgen in steun.

De Tsjech Josef Cerny, de Nederlander Pascal Eenkhoorn en de Deen Casper Pedersen vervolledigen de selectie.

"De Ronde van Romandië is een van de belangrijkste rittenkoersen van het voorjaar en we willen er graag een paar goede resultaten behalen, voor we onze aandacht verleggen naar de Giro", blikt ploegleider Dries Devenyns vooruit.

"Remco is de kopman van de ploeg en hij heeft een sterke en gemotiveerde ploeg aan zijn zijde om zijn comeback te ondersteunen."

"Het parcours bevat veel uitdagingen en het weer kan ook een rol spelen, dus het zal een zware week worden, maar we geloven in onszelf. We willen graag een etappe winnen, maar het belangrijkste plan is om het dag per dag aan te pakken."

De belangrijkste uitdagers van Evenepoel in Romandië zijn de Portugees Joao Almeida (UAE Emirates-XRG), de Fransman Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) en de Spanjaard Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers), de uittredende winnaar.