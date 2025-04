Peter Vandenbempt: "Genk kan nog altijd kampioen spelen, maar gelooft er daar nog iemand in?"

kalender ma 28 april 2025 10:30

In zijn wekelijkse voetbalanalyse heeft onze commentator Peter Vandenbempt het over een "gouden week" van Union. "Het hoffelijke Genk" telt hij nog altijd niet uit en Anderlecht lijkt net op tijd aan de beterhand te zijn voor de bekerfinale tegen Club Brugge.

Gouden week

Jupiler Pro League

Union einde 0 - 0 Club Brugge

Met 4 op 6 tegen Club Brugge mag Union zich zeker de grote winnaar noemen. Tel er ook de overwinning in Genk bij en je komt aan 7 op 9 tegen een rechtstreekse concurrent. Straf trouwens dat Union geen enkele keer dit seizoen - in 5 matchen - verloor van die goede ploeg uit de Champions League: Club Brugge.

Van stress is geen sprake meer bij Union. Dat is een stap vooruit in vergelijking met de vorige jaren. Gisteren zag het wel wat harder af. In een weinig spectaculaire en gesloten wedstrijd was Union hardnekkig aan het verdedigen.

Club Brugge vond ik de betere ploeg. Met Talbi had het kansen om de match te winnen, maar het is geen toeval dat het na 32 matchen op een rij plots niet scoort tegen Union.

Omdat het niet kan teren op een topspits? Na een seizoen met talrijke doelpunten van de hele ploeg op elk niveau is dat plots een thema.

Union heeft een gouden week achter de rug, waarin het vooral uitstekend verdedigd heeft. De komende wedstrijden zal het weer moeten aanknopen met het goede en aanvallende voetbal.

Racing Genk komende zaterdag misschien nog niet, maar Anderlecht, Antwerp en Gent zullen waarschijnlijk een verdediging optrekken tegen Union.

Verkrampt voetbal

Jupiler Pro League

KRC Genk einde 0 - 1 Antwerp

Met 1 op 12 gaat het voor KRC Genk van kwaad naar erger. Zoals coach Fink het zelf aangaf: zijn ploeg is gekraakt onder de stress van de leidersplaats. Vooraf kan je zeggen dat niets hoeft, de titel geen must is, dat de doelstelling met het Europese ticket al bereikt is, maar de druk kan je niet ontlopen. Die komt er door de positie waarin je jezelf gevoetbald hebt. De eerste twee wedstrijden van de eindronde leek er niets aan de hand. Sinds de late penaltygoal van Club Brugge stuikt het wat in mekaar. Genk voetbalt verkrampt, zoals Fink zegt. De schwung is eruit en uitblinkers zoals Steuckers, Karetsas en El Ouahdi zitten in een vorm- of vertrouwensdip. De jeugdigheid speelt hen misschien parten.

Het siert Genk hoe hoffelijk ze blijven. Peter Vandenbempt

Het zit Genk - om het beleefd uit te drukken - ook niet mee met de beslissingen van de scheidsrechters. Er was die very low cost penalty tegen Union en gisteren volgde de climax tegen Antwerp.

Dan heb ik het niet alleen over de penalty, maar ook over de soort judoworp van Kerk. Toen bleef het oorverdovend stil vanuit de VAR-ruimte in Tubeke. En de handsbal van Renders vond ik overduidelijk. Toch kreeg Genk geen strafschop.

Op een bepaald moment is het genoeg geweest. Chapeau dus hoe hoffelijk Genk blijft reageren, het siert hen.

Dat deden ze twee jaar geleden ook in de legendarische kampioenenwedstrijd tegen Antwerp. Ook toen hadden ze een penalty moeten krijgen.

Maar het kan niet de bedoeling zijn dat beleefde mensen een prijs moeten betalen.

Opstaan tegen Union

Toch heeft Genk zijn titelkansen nog altijd in eigen handen: 4 keer winnen en ze zijn kampioen. Alleen, is er iemand in Genk die daarin gelooft? Je hebt 3 keer verloren in 4 wedstrijden, je hebt maar 2 keer gescoord, je bent je onoverwinnelijkheid thuis kwijtgeraakt, je verliest van Antwerp en de spelers zijn het vertrouwen kwijt.

Je zet je geld momenteel niet op Genk, maar het zijn de play-offs. Zaterdag moet het opstaan bij Union, anders is het voorbij.

Anderlecht staat opnieuw goed te voetballen

Jupiler Pro League

KAA Gent einde 0 - 1 Anderlecht

Anderlecht lijkt net op tijd aan de beterhand te zijn met het oog op de bekerfinale van komende zondag.

Club Brugge blijft de grote favoriet voor de bekerfinale, maar Anderlecht staat opnieuw goed te voetballen: met korte combinaties en meer vertrouwen. Vaardige spelers zoals Hazard staan er opnieuw en ook Verschaeren, Dolberg en Edozie vinden elkaar weer beter. Zij blijken weer goed te kunnen voetballen.

Niet dat er al te veel kansen uit voortkwamen, maar Anderlecht zet alleszins een stap vooruit. En 7 op 9 zonder een tegendoelpunt helpt ook om hoop te koesteren. Een kanttekening: gisteren had Anderlecht wat geluk. Gent liet opvallend veel kansen benut om missers van de paars-witte verdediging af te straffen. Club Brugge gaat dat niet laten liggen.