Na een 5e volgt een 6e plaats voor Alexander Doom bij zijn rentree

Na zijn hoopgevende rentree vorig weekend in Xiamen heeft Alexander Doom er een zesde plaats uitgeperst in de Diamond League-manche van Shanghai. Deze keer lukte het de Europese kampioen niet om onder de 45 seconden te blijven, Doom liep de 400 meter in 45"35.

De tweede manche van de Diamond League betekende voor Alexander Doom ook zijn tweede wedstrijd sinds zijn opgave op de Olympische Spelen.

Een week na zijn 5e plaats in Xiamen (in 44"92) liep hij naar de 6e plaats op de 400 meter in Shanghai (45"35).

In een sterk bezet deelnemersveld lag Doom halfweg even in derde positie, maar eens de laatste rechte lijn in zich kwam, viel hij terug in de binnenbaan. De Belgische recordhouder hield nog net de zesde plaats vast.

Indoorwereldkampioen Christopher Bailey won het rondje in 44"17.

Olympisch kampioen Quincy Hall heeft net als Doom nog wat tijd nodig om weer op dreef te komen. Ook hij is nog maar net terug uit blessure.

Hall werd 8e en laatste in zijn eerste wedstrijd van het jaar (in 45"99).