Misschien via het bloed, maar zeker dankzij één idool: hoe Arsenal het hart van Remco Evenepoel veroverde

kalender di 29 april 2025 06:43

Waarvoor zou Remco Evenepoel straks het meeste stress hebben: zijn proloog in Romandië of de halve finale van Arsenal tegen PSG? De olympische kampioen is al van kindsbeen af een groot fan van de Engelse topclub. Maar waar komt die liefde eigenlijk vandaan?

Gelukkig heeft Remco Evenepoel geen kamergenoot in Romandië.



De ploegmaat in kwestie zou zijn kopman anders misschien wel gekke kuren zien uithalen hebben tussen 21 en 23 uur vanavond. Want dan opent Arsenal - PSG de halve finales van de Champions League.



Een afspraak die het wielerfenomeen niet zal willen missen.



Dat Evenpoel zot is van Anderlecht, wisten we al. Maar dat hij ook een zwak heeft voor de Gunners uit Londen? Daar verraste de ex-voetballer ongeveer een jaar geleden toch bijna iedereen mee. Evenepoel - op dat moment herstellende na zijn val in het Baskenland - deelde plots een video waarin hij compléét uit zijn dak gaat tijdens de topper tussen Arsenal en Chelsea. Een superfan getooid in sjaal en shirt.

"Al van kindsbeen af een grote fan en nu voor het eerst naar een match gegaan", schreef Evenepoel na de klinkende 5-0-zege van zijn ploeg. "En wat een wedstrijd!"

Het is een leuke club om te volgen met een prachtig stadion, mooie truitjes en een geweldige geschiedenis. Remco Evenepoel

De jongste weken komt het onderwerp trouwens steeds vaker naar boven bij Soudal Quick-Step. Evenepoel laat namelijk geen moment onbenut om perschef Phil Lowe te plagen dat Arsenal wél nog in de Champions League zit en Manchester City niet. Ook tijdens het persmoment voor de Ardennenklassiekers waren er plaagstootjes over en weer. Maar hoe is Evenepoel eigenlijk zijn hart verloren aan Arsenal? "Net als Anderlecht volg ik ze al van kindsbeen af met een grote passie", vertelt de olympische kampioen. "Het is een leuke club om te volgen met een prachtig stadion, mooie truitjes en een geweldige geschiedenis." "Of ik Leandro Trossard soms hoor? (lacht) Eigenlijk wel. Sinds mijn bezoekje in april sturen we regelmatig eens een bericht naar elkaar. Momenteel loopt het allemaal goed - en hopelijk blijft dat zo."

Met Cyril naar Chelsea

U merkt: het antwoord van Evenepoel is een beetje mistig, wellicht omdat de prille herinneringen doorheen de jaren vervaagd zijn.



Weet vader Patrick Evenepoel meer? "Misschien omdat ik vroeger ook Arsenal-fan was", lacht hij. "Ik ben toch een paar keer gaan kijken toen ik jong was. Het zou goed kunnen dat Remco het via mij meegekregen heeft." Naast paars-wit kleurt het bloed van de familie-Evenepoel dus ook rood-wit. Al schiet er papa Evenepoel vervolgens iets te binnen. "Volgens mij kwam het vooral door Thierry Henry. In de jeugd van Anderlecht kon Remco het uitstekend vinden met Franstalige jongens zoals Cyril Ngonge. Voor die mannen was Thierry Henry natuurlijk dé grote held."

Ik was inderdaad gek van Henry en heb Remco daarin meegetrokken. Cyril Ngonge