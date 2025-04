Hij "flikte" ploegmakker en riep koersende schoonbroer nog iets toe: het avontuur van Luik-vluchter Cériel Desal

kalender di 29 april 2025 10:46

Dit voorjaar trokken we na de koers telkens naar een opvallende debutant. Cériel Desal (Wagner Bazin WB) sluit onze voorjaarsreeks af. De jongere neef van Guillaume Van Keirsbulck reed gisteren 170 km in de aanval tijdens Luik-Bastenaken-Luik en moedigde daarna nog even zijn schoonbroer in spe aan.

Wielerfanaten die dit voorjaar van begin tot einde aan hun tv-scherm vastgekluisterd zaten, zullen zijn levensverhaal al uit hun duimpje kennen. Want Cériel Desal (25) nestelde zich in de vroege vlucht van Kuurne-Brussel-Kuurne, de Bredene Koksijde Classic, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Gretig is het juiste woord en dat was Desal ook tijdens de bevoorrading in La Doyenne. "In de kopgroep heb ik 2 keer na elkaar een bidon weggeplukt voor de neus van mijn ploegmakker Henri-François (Renard-Haquin). Maar dat was per ongeluk, want ik wist niet dat hij zo kort achter mij reed." "Het was op de beelden nadien dat ik zag dat ik mijn ploegmakker geflikt had", lacht Desal.

Het avontuur van Desal en zijn vluchtkopmanen strandde al op 60 km van de streep. "Dat was op de uitloper van de Hauté-Levée. Het was indrukwekkend om Pogacar en Evenepoel daar te zien voorbijsnellen." "Maar eigenlijk was ik aan het wachten op mijn schoonbroer", vertelt Desal, die een koppel vormt met de zus van Mauri Vansevenant.

"Ik wou Mauri nog succes wensen voor de finale. Hij gaf me een schouderklopje en zei dat ik goed gereden had." Is het dankzij Vansevenant dat Desal de liefde gevonden heeft bij zus Steffi? "Ik ken Steffi al lang omdat ik bij de beloften in hetzelfde team reed als Mauri. Voor mij was het liefde op het eerste gezicht, maar ik heb er hard voor moeten werken." "Sinds vorig jaar hebben we een relatie. De aanhouder wint", knipoogt Desal.

Bekende neef en opa

Desal heeft niet enkel een vriendin uit een wielerfamilie, maar stamt ook zelf uit een wielerdynastie. "Mijn opa Benoni Beheyt was ooit wereldkampioen en mijn neef is (ex-profrenner) Guillaume Van Keirsbulck." "In het laatste jaar van zijn carrière heb ik samen met Guillaume in de ploeg gereden. We lagen samen op de kamer en hadden een goeie band", deelt Desal. "Ik voelde toen al dat Guillaumes passie bij auto's lag. Hij kon daar uren over praten en heeft nu zijn eigen autozaak in Wenduine."

Neven Cériel Desal en Guillaume Van Keirsbulck toen ze nog ploegmakkers waren.

Knecht zoals Declercq?

Dankzij zijn talrijke escapades prijkt Desal met 877 vluchtkilometers op plek 5 in het ontsnappingsklassement dit seizoen. "Enerzijds wil ik me met die ontsnappingen in de kijker rijden. Anderzijds hoop ik ook dat die vlucht eens tot het einde draagt." "Vorig jaar is dat bijna goed uitgedraaid. In de GP Denain ben ik toen voorop gebleven na een lange vlucht. Ik mocht sprinten voor de zege en werd 2e na Steimle." Wat is de volgende stap voor Desal? "Ik denk dat ik het ideale profiel heb om een heel goeie knecht te zijn (zoals Tim Declercq). Ik beschik over een motor en een goeie ingesteldheid."

Ik had de voorjaarsrevelatie in de Wielermanager al voor de Omloop getipt aan vrienden. Cériel Desal

Naast de vele vluchtkilometers probeerde Desal dit voorjaar ook punten te verzamelen in de Sporza Wielermanager. "Maar na 2 koersen is dat wat beginnen te verwateren." "Ik heb wel veel tips gegeven aan andere deelnemers. En het waren goeie tips", klinkt het trots. "Die Lukas Kubis bijvoorbeeld had ik al voor de Omloop als tip weggegeven aan bepaalde mensen."