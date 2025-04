Het voetbalprogramma deze week: play-offs, bekerfinale, Champions League...

kalender ma 28 april 2025 13:30

De voetbalweek is weer aardig gevuld. In de Jupiler Pro League zijn we toe aan de 7e speeldag van de play-offs en zondag staat de bekerfinale tussen Anderlecht en Club Brugge op het programma. In de Europese bekercompetities werken ze de halve finales af en komend weekend kan Vincent Kompany de Duitse titel vieren met Bayern München.

Dinsdag en woensdag: These are the champioooons!

Dinsdag en woensdag wordt er weer gevoetbald op het hoogste niveau: in de halve finales van de Champions League. Arsenal en Barcelona ontvangen respectievelijk PSG en Inter. Volgende week staan de terugmatchen op het programma.

Leandro Trossard gaat met Arsenal aan de slag tegen PSG in de halve finales van de Champions League.

Woensdag: play-offs Super League

In de Super League draaien de play-offs op volle toeren. Woensdagmiddag krijg je van ons een liveverslag van titelverdediger Anderlecht op het veld van Standard Fémina. Anderlecht voert samen met OHL het klassement aan, bekerwinnaar Standard volgt op al op 7 punten.

Lotto Super League

Standard Luik 30/04 13:30 Anderlecht

In de strijd om de titel kunnen de vrouwen van Anderlecht zich geen puntenverlies veroorloven in Luik.

Donderdag: voetbal in de Champions' Play-offs

Donderdag voetballen Anderlecht en Club Brugge weer. Voor ze mekaar zondagavond uitdagen in de bekerfinale werken ze de 7e speeldag af in de play-offs. Anderlecht is te gast op de Bosuil, Club Brugge ontvangt staartploeg KAA Gent. Zaterdagavond spelen Union en Genk de topper in de Champions' Play-offs.

Kasper Dolberg en Anderlecht warmen zich in Antwerpen op voor de bekerfinale.

Donderdag: Betis - Fiorentina live op Sporza

Donderdagavond staan de heenmatchen in de halve finales van de Europa en Conference League geprogrammeerd. Wij zenden de wedstrijd tussen de Spaanse formatie Betis en de Italianen van Fiorentina uit. Filip Joos verzorgt het commentaar.

Real Betis, een team uit Sevilla, speelt de halve finales van de Conference League.

Zaterdag: Club YLA - OH Leuven

Zaterdag openen we jouw voetbaldag op het terrein van Club YLA. De vrouwen van blauw-zwart krijgen titelkandidaat OH Leuven over de vloer. Wij serveren je een rechtstreeks verslag van de wedstrijd in de play-offs van de Super League.

Lotto Super League

Club YLA 03/05 13:30 OH Leuven

Verovert OH Leuven de landstitel?

Zaterdag: finale Challenger Pro League

In de Challenger Pro League, de tweede afdeling van het profvoetbal, bikkelen Lokeren-Temse en Patro Eisden om een plaats in de barrages tegen de nummer 2 van de Relegation Play-offs. De heenmatch staat zaterdag om 16 uur op het programma. Volg de wedstrijd rechtstreeks in onze app en op onze website.

Challenger Pro League

KSC Lokeren-Temse 03/05 16:00 Patro Eisden

Radja Nainggolan wil met Lokeren-Temse naar de hoogste afdeling.

Zondag: bekerfinale Club Brugge - Anderlecht

Zondagavond kom je te weten of Anderlecht zijn seizoen opfleurt met een prijs: de Beker van België. Of mag Club Brugge dromen van de dubbel? Blauw-zwart begint als favoriet aan de finale en zit ook in de race voor de landstitel.

Croky Cup: finale speeldag 1 Club Brugge 04/05 18:00 Anderlecht

Wie volgt Union op als bekerwinnaar?

Zaterdag: Kompany en Lukaku (bijna) kampioen?

Naast het Belgisch en Europees voetbal draaien ook de buitenlandse competities op volle toeren. Zaterdag richten we de blik op de Bundesliga. Daar kan het Bayern München van Vincent Kompany de titel pakken op het terrein van Leipzig.

En in Italië kan Romelu Lukaku met Napoli een stap dichter bij de Scudetto staan.

Bundesliga

RB Leipzig 03/05 15:30 Bayern München

Serie A Enilive

Lecce 03/05 18:00 Napoli