Even de pauzeknop opzoeken: Cian Uijtdebroeks van startlijst gehaald in Ronde van Romandië

Zoek niet naar Cian Uijtdebroeks in de Ronde van Romandië de komende dagen. De klimmer van Visma-Lease a Bike is van de startlijst gehaald door zijn team. De ploeg kiest ervoor om onze landgenoot weer zonder druk te laten bijtrainen tegen "het doffe gevoel".

De Coppi e Bartali moest hij al aan zich laten voorbijgaan door "een dof gevoel" in zijn benen. Nu zal Cian Uijtdebroeks er ook niet bij zijn in de Ronde van Romandië.

Oorspronkelijk stond de Belg op de startlijst van Visma-Lease a Bike, maar in de definitieve selectie is zijn naam niet te bespeuren. Julien Vermote is de enige landgenoot bij de Nederlandse formatie.

De ploeg schakelt zo een tandje terug met Uijtdebroeks. In de Tour du Jura zocht hij het goede gevoel weer in de benen, maar lukte dat nauwelijks - op kleine prikjes na. Hij krijgt nu tijd om bij te trainen.