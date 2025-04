Blijkt deze misser van Talbi straks cruciaal in de titelstrijd? "Dit moét eigenlijk binnen op zo'n moment"

Union trekt als leider de eindsprint richting de titel in. Als iémand daar zondag verandering in had kunnen brengen, dan was het wel Chemsdine Talbi. De Marokkaan kreeg twee opgelegde kansen om Club op voorsprong te zetten, maar miste. Vooral bij de laatste zorgde voor ongeloof bij Nicky Hayen en co. Talbi mikte eerst recht op Moris en stifte vervolgens - voor een halfleeg doel - naast. "Dit moet eigenlijk binnen op zo'n cruciaal moment", vond Gert Verheyen bij DAZN.