"Vuurwerk verzekerd tegen Trump": na "ongeziene reeks" staat Brecel in volgende WK-ronde voor de échte test

kalender di 29 april 2025 07:00

De harten van de snookerwereld heeft hij alweer veroverd. Op indrukwekkende wijze blikte Luca Brecel Ding Junhui in op weg naar de kwartfinales van het WK. Waar iedereen vooraf nog aan de Belg twijfelde, wordt hij plots weer gebombardeerd tot topfavoriet. "Terecht", zag ook commentator Bjorn Haneveer. Al wacht nu pas de echte test. "Dit had niemand durven voorspellen", klinkt het.

Maandagavond nam Luca Brecel de laatste twijfels weg.



Hij had nog één frame te winnen tegen Ding Junhui en katapulteerde zich in een klein kwartiertje knap naar de kwartfinales van het WK snooker. "Het ging weer vlot", zag ook gerenommeerd snookercommentator Bjorn Haneveer. "Al was de schade de voorgaande sessies natuurlijk al aangericht. Zijn tweede sessie was de bevestiging, zijn eerste gewoonweg fenomenaal." "Het was het beste snooker dat hij in héél lange tijd gespeeld heeft. Hij gaf amper een puntje weg aan Ding voor zijn century", merkte Haneveer op. "Het was echt een ongeziene reeks tegen toch een topspeler."



Er staat zelfs geen vraagteken achter de vraag of hij nog eens wereldkampioen kan worden. Bjorn Haneveer.

Je hoort het: de grote woorden worden niet geschuwd om de vorm van Luca Brecel te omschrijven. En het is lang niet alleen Haneveer die met bloemetjes naar Brecel gooit. De hele snookercarrousel draait momenteel zot voor onze landgenoot. Op voorhand had Haneveer zo'n demonstratie nochtans niet verwacht. "Neen. En ook zijn eerste match tegen de Welshman Ryan Day was absoluut niet goed, eigenlijk. Gelukkig voor Brecel liet zijn tegenstander dan best veel liggen", klonk het. Toch is dat volgens Haneveer typerend voor Brecel: "Hij is echt een gevoelsspeler die plots ten tonele kan verschijnen. Ik had wel verwacht dat hij beter zou spelen tegen Ding, maar zó goed... Dat had niemand durven te voorspellen."



Favorietenstatus

Na wat kritiek voor het WK wordt Brecel nu opnieuw massaal gebombardeerd tot een van de topfavorieten. "Terecht", vindt Haneveer. "Iedereen weet hoe gevaarlijk hij uit de hoek kan komen. Zo won hij ook zijn eerste toernooi in 2017 en zijn vorige WK-titel: eerst een zwakke reeks, maar dan helemaal loskomen. Niet velen kunnen zoals hij 3 à 4 frames op een uur tijd winnen." Een tweede wereldtitel ligt in het vizier van de Belg. De eerste was voor velen een verrassing, de tweede kan de bevestiging zijn. Maar zien we tegenwoordig ook een andere Luca Brecel bezig?

"Eigenlijk is hij nog steeds dezelfde speler. Iemand die er gewoon wil voor gaan", zegt Haneveer. "Die attitude is zeer moeilijk om tegen te spelen. Veel spelers komen daar aan met een serieuze mindset, maar botsen dan op zijn speelse manier. Dat boezemt hen toch angst in."

"Er staat dus zelfs geen vraagteken achter de vraag of hij nog eens wereldkampioen kan worden. Natuurlijk! Al komt de grootste test er nu wel aan."

Trumpiaans