"Fenomenale" Arne Slot brouwde Liverpools succesrecept, maar is dat houdbaar? "Haal De Bruyne, dan zit je gebakken"

kalender ma 28 april 2025 17:10

In Sporza Daily leggen commentator Filip Joos en doelman Simon Mignolet uit hoe Liverpool de Premier League heeft gewonnen. "Het is met voorsprong de beste ploeg in Engeland. Omdat er dingen mogen mislukken", klinkt het in onze podcast.

De architect: Arne Slot

Gisteren op de 34e speeldag was de buit binnen voor Liverpool. Met een klinkende zege tegen Tottenham (5-1) verzekerde het zich van de titel in de Premier League. "Verdiend", vindt Simon Mignolet, de doelman van Club Brugge die jaren onder contract lag bij Liverpool. "Het wil wat zeggen als je de Premier League wint op 4 speeldagen van het einde. Dan ben je de sterkste ploeg, misschien zelfs van de wereld." Filip Joos knikt. "Liverpool heeft met voorsprong de allerbeste ploeg. Ook om naar te kijken en dat gaat niet altijd samen", vindt onze commentator.

Ik ben zeer overtuigd van zijn technische capaciteiten van Arne Slot, maar ik zie vooral zijn persoonlijke aanpak in de titel van Liverpool. Filip Joos

De architect van de kampioenenploeg komt uit Nederland. Arne Slot nam het roer naadloos over van Jürgen Klopp. "Hele grote schoenen om te vullen", weet Mignolet. "Klopp opvolgen, is niet eenvoudig, maar hij heeft het op zijn manier gedaan." "Slot zegt de juiste dingen tegen zijn spelers én tegen de pers. Hij is niet uit de toon gevallen en heeft geen ruzie gemaakt met de lokale pers, wat in het verleden wel is gebeurd met Nederlanders." "Louis van Gaal zou misschien ook de titel gepakt hebben, maar hij zou Klopp niet blijven eren zijn", pikt Joos in. "De klasse van Slot lijkt me dat hij geen tabula rasa heeft willen maken. Ik ben zeer overtuigd van zijn technische capaciteiten, maar ik zie vooral zijn persoonlijke aanpak in de titel van Liverpool."

"Op menselijk vlak heeft hij het "allerjuiste" gedaan, wat enorm te bewonderen valt. Je kan tegen een monument als Jürgen Klopp beginnen aan te schoppen, maar hij heeft hem alles gegund. Fenomenaal vind ik dat."

De topspelers: Salah, Van Dijk en Gravenberch

Met Mohamed Salah voorin en Virgil van Dijk achterin heeft Liverpool een erg efficiënte aanvaller en ijzersterke verdediger in de ploeg. "Zij springen eruit", vertelt Simon Mignolet over zijn voormalige ploegmaats. "Virgil heeft de hele verdediging gestabiliseerd: niet alleen defensief, maar ook offensief. En Mo is een speler van wereldklasse. Hij kan een aanvalslinie op zichzelf dragen." Filip Joos wil daar graag een derde pion aan toevoegen: de Nederlandse middenvelder Ryan Gravenberch. "Slot heeft hem belangrijk gemaakt, terwijl hij bij Klopp het etiket had gekregen: "Net niet goed genoeg."" "Niet dat hij zo goed speelde onder Klopp, maar Slot creëerde een geweldig middenveld met Gravenberch", merkt Joos op. "Samen met hem voetballen Mac Allister en Szoboszlai subliem."

Salah is een fenomenale voetballer, met ook een grote foutenmarge. En dat maakt het voetbal van Liverpool zo boeiend. Filip Joos

"Voorin heb je uiteraard Salah die bij 60 procent van de doelpunten betrokken is", weet Joos.

"Zonder zijn goals en assists zou Liverpool 13e hebben gestaan, al is dat niet helemaal eerlijk, want Liverpool had natuurlijk wel een andere aanvaller opgesteld."

"Maar Salah is een fenomenale voetballer. Een met ook een grote foutenmarge en dat maakt het voetbal van Liverpool zo boeiend", vindt Joos. "Ze spelen met lef, er mogen dingen mislukken. Liverpool hoeft de wedstrijd niet te controleren."

Filip Joos: "Slot creëerde wel een geweldig middenveld met Ryan Gravenberch (links op de foto)."

Het extra wapen: Kevin De Bruyne?

Met de as Van Dijk - Gravenberch - Salah lijkt Liverpool voor jaren vertrokken. Al durft Simon Mignolet dat niet te voorspellen. "Een hegemonie zet je moeilijk neer in Engeland", zegt hij in Sporza Daily. "Daarvoor is de Premier League te competitief en te onvoorspelbaar." "Met het contract van Salah en Van Dijk zetten ze wel een goede stap in die richting, maar wat andere clubs doen, heb je niet onder controle." Filip Joos: "Ik zie Liverpool in staat om nog ver te geraken de komende jaren." "Voorin zijn ze blijkbaar op Isak aan het jagen. Want eigenlijk is er maar een valse noot in deze ploeg: Nuñez. Daar heeft Slot weinig uit kunnen puren."

Met Kevin De Bruyne haal je geen probleem binnen, wel een extra optie. Filip Joos

"Al is het niet makkelijk om de positie van diepe spits in te vullen bij Liverpool", waarschuwt Joos, die graag weer een Belg bij Liverpool zou zien spelen. En niet de minste. "Ik zou Kevin De Bruyne halen. Dat zit je gebakken de komende jaren", denkt onze reporter.

"Ik heb altijd gevonden dat De Bruyne puur persoonlijk meer past bij Liverpool. Hij zou er nog straffer geweest zijn." "En nu zie ik dat nog gebeuren. Misschien niet altijd als basisspeler, maar wel in een beurtrol met Mac Allister of Szoboszlai."

Bij Manchester City staat KDB op vertrekken. "Of De Bruyne naar Liverpool wil, weet ik niet, maar ik zou hem wel eens bellen." "Met hem haal je geen probleem binnen, wel een extra optie", is Joos overtuigd. Een optie op de 21e landstitel?