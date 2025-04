"Dat theatrale gedoe sloeg nergens op": Extra Time verbaast zich over gedrag "Grote Vriendelijke Reus" van Genk

"Zo ken ik hem echt niet". Het opvallende en uitdagende gedrag van Mike Penders voor de strafschop van Tjaronn Chery dit weekend, beroerde niet alleen de gemoederen op het veld. Ook aan de tafel van Extra Time was het een "hot topic". Zeker omdat de jonge doelman van Genk anders een immer stoïcijnse uitstraling heeft in doel.

Een tactiek die vooral tegen hem gewerkt heeft.



KRC Genk-doelman Mike Penders probeerde strafschopnemer Tjaronn Chery van Antwerp dit weekend uit zijn concentratie te brengen met wel heel theatraal en treiterend gedrag.



Een opvallend beeld van de anders zo galante doelman. Eentje die op het veld voor een opstootje zorgde, maar ook buiten de lijnen bekeken werd als te provocerend.



"Het is wel wat jammer", was het ook Franky Van der Elst opgevallen. "Dit is toch ook niet het beeld dat je van jezelf wil uitdragen?"



"Het botst inderdaad met de uitstraling die hij normaal gezien heeft in zijn doel: autoritair, rust, zen en vooral geen gedoe", pikt Peter Vandenbempt in. "Maar dit theatrale gedoe sloeg echt nergens op."