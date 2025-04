Wieleroscars: een eigenzinnige terugblik op het wielervoorjaar in 10 filmcategorieën

kalender di 29 april 2025 06:09

Het is weer voorbij, dat mooie voorjaar. De voorbije maanden werden de koersliefhebbers getrakteerd op plotwendingen, onverwachte hoofdrolspelers en een portie spanning en drama. Dat levert deze waardige winnaars van een Oscar op.

1. Who dunnit? Lotte Claes

De Vlaamse openingsklassieker had meteen een onverwachte plottwist in petto bij de vrouwen. Alle favorieten gunden elkaar het licht in de ogen niet en door hun gepoker zong de kopgroep het uit tot in Ninove. Lotte Claes beleefde in de Omloop haar jour de gloire en maakte het zegegebaar na een memorabele en vooral eindeloze sprint.

2. Beste thriller: spanning in de straten van Sanremo

Milaan-Sanremo heeft de reputatie van een geeuwkoers, maar de versie van 2025 zal voor altijd een glimlach op het gezicht van elke wielerliefhebber toveren. Tadej Pogacar bombardeerde La Primavera tot in den treure, maar Mathieu van der Poel gaf geen krimp. Met een pientere sprint veroverde de Nederlander bovendien de Via Roma voor Filippo Ganna, de derde gladiator, en Pogacar.

3. Action Hero: Alexys Brunel blijft peloton voor in GP Monsere

Hij was eigenlijk met pensioen, maar de liefde voor de fiets bracht hem toch weer in het peloton. Alexys Brunel beleefde in de GP Monseré zijn tweede jeugd door als vluchter het peloton een peer te stoven.

4. Special Effect: de ontplofte voorband van Timo Kielich (die miraculeus recht blijft)

Crossers zijn evenwichtskunstenaars en Timo Kielich is uit het juiste hout gesneden. In Kuurne-Brussel-Kuurne illustreerde hij een sterk staaltje stuurmanskunst door met een klapband toch nog door een bocht te driften.

5. Happy End: Pogacar crasht, maar wint alsnog de Strade Bianche

Even leek hij mee te spelen in een oorlogsfilm: Tadej Pogacar belandde in de Strade Bianche in het decor nadat hij een bocht veel te snel had aangevallen. Pogacar kroop als een halve vogelverschrikker uit het gras, maar zelfs die crash kon hem niet afstoppen. In Siena stond hij weer op het hoogste schavotje.

6. Drama: Wout van Aert laat zich kloppen door Powless

Zo groot was de honger naar een zege dat Wout van Aert in de finale van Dwars door Vlaanderen op de tafel klopte. Ploegmaats Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson trokken zijn kaart, maar Van Aert werd in Waregem gevloerd door Neilson Powless. Het siert Van Aert dat hij na het fiasco een van de interviews van het jaar gaf door bloedeerlijk het boetekleed aan te trekken.

7. Beste ontsnappingsfilm: Jules Hesters moet met de ladder uit zijn kamer

Bij Flanders-Baloise zijn ze tuk op een plek in de vlucht van de dag, maar Jules Hesters moest zijn ontsnapping al voor de start van Gent-Wevelgem lanceren. De Gentenaar zat opgesloten in zijn hotelkamer en moest met een ladder worden bevrijd.

8. Smerigste misdaadfilm: de bidongooier van Roubaix

De dader verdient geen prijs voor zijn verwerpelijk gedrag, maar helaas zal de worp met een bidon in Roubaix ook een van de beelden van het voorjaar blijven.

9. Beste dialoog: Van der Poel schreeuwt het uit: "Ik kan niet meer"

Ook de buitenaardse wezens schuren soms tegen hun limieten aan. Mathieu van der Poel zag tijdens de slotkilometers van zijn solo in Parijs-Roubaix duidelijk af. Zijn ploegleider gaf hem een oppepper met verbale steun en een broodnodig gelletje.

10. Pokerface: podiumceremonie Amstel Gold Race