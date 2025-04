Roos Vanotterdijk tankt op BK zwemmen extra vertrouwen voor WK: "Ze is de wereldtop aan het bestormen"

Roos Vanotterdijk in actie tijdens het BK in Antwerpen.

Roos Vanotterdijk heeft dit weekend haar palmares aangevuld met enkele Belgische titels. De 20-jarige zwemster verzekerde zich ook van een extra WK-limiet. High performance manager Mark Faber zag het graag gebeuren en ook Roos Vanotterdijk zelf was opgetogen: "Ik blijf stappen in de goeie richting zetten."

Vier Belgische titels en een extra limiet voor het WK: dat was afgelopen weekend de balans voor Roos Vanotterdijk op het BK zwemmen. De 20-jarige zwemster had eerder dit jaar al de WK-limiet gezwommen op de 100m rugslag, 100m vlinder en 100m vrij. Daar kwam nog de 50m vrij bij op het BK in Antwerpen. "Ik ben vermoeid, maar wel blij met mijn prestaties", blikt Vanotterdijk bij Sporza terug op haar BK. "Die Belgische titels, daar ligt niet mijn focus. Ik wil wel stappen vooruit blijven zetten en progressie blijven maken." Ligt Vanotterdijk op schema voor het WK, over 3 maanden in Singapore? "Er kan nog veel gebeuren", klinkt het voorzichtig. "Maar ik ben wel goed aan het trainen en de wedstrijden gaan goed. Altijd komt er wel iets moois uit. Ik blijf stappen in de goeie richting zetten."

Ik verbaas mezelf wel vaak. Dat geeft me een positief elan om op voort te gaan. Roos Vanotterdijk

Veel meer dan vroeger schuimt Vanotterdijk wedstrijden af om zich te meten met de concurrentie. "Het is een aanpak die ik niet gewoon was. Ik zwem om de 2 weken een wedstrijd. Het is anders, maar wel goed", vindt ze. "Ik ben zeker tevreden met hoe het loopt. Ik heb vertrouwen in deze aanpak. Het is ook logisch om meer wedstrijden te zwemmen om daar beter in te worden. En het is ook gewoon leuk." "Mijn WK-ambities? Ik wil gewoon de beste versie van mezelf zijn en dan zien we wel. Ik verbaas mezelf wel vaak. Dat is ook een beetje mijn drijfveer. Het geeft me een positief elan om op voort te gaan. Dus dat helpt mij wel."

Roos zoekt aansluiting met de wereldtop, maar die laatste stappen zijn heel zwaar. high performance manager Mark Faber