Oshin Derieuw herleeft na deceptie in Parijs en zoektocht naar plezier: "Sterretjes in mijn ogen blinken opnieuw"

kalender ma 28 april 2025 15:35

Oshin Derieuw heeft na de olympische ontgoocheling opnieuw de sprankel gevonden om vooruit te kijken. De Belgische boksster greep naast een medaille in Parijs, maar de ambitie is daardoor zeker niet verdwenen. "Ik weet wat mijn sterktes zijn in de ring. Als ik die negeer zoals in Parijs zal ik niet goed boksen", vertelt Derieuw.

2024 was niet het gedroomde succesjaar voor Oshin Derieuw. Ze greep naast een medaille op de Olympische Spelen. Zo'n acht maanden later blikt ze terug op de fout die ze naar eigen zeggen maakte. "Ik heb een bepaalde stijl waarmee ik de kwalificatie heb behaald, een beetje verrassende stijl. Die is wat verloren gegaan tijdens de laatste zes maanden van de voorbereiding", verklaart ze. Ze verloor haar identiteit, maar miste ook de juiste begeleiding. "Voor mij was dat een zoektocht. Het kan beter begeleid worden. Het BOIC doet dat goed met stages, maar intern in de federatie kunnen we daar een stap op voor zijn." "Al bij al ben ik trots dat ik daar heb gestaan, maar ik denk dat ik zeker een medaillekandidaat was. Coaches van andere landen blijven me dat ook zeggen", zegt Derieuw.

Pas de laatste twee maanden heb ik het plezier in boksen herontdekt. Oshin Derieuw

Niet alleen over de ervaring, ook over de totaalervaring is Derieuw ontgoocheld. Ze kon zich niet amuseren in Parijs. "Ik denk dat dat mijn grootste spijt was. In de weg ernaartoe heb ik me wel geamuseerd. Daar heb ik het plezier niet gevonden. Om eerlijk te zijn heb ik pas de laatste twee maanden het plezier in boksen herontdekt." "Het was een zoektocht naar Oshin, een identiteit die je even kwijt bent. Nu vind ik dat terug." De goesting is er zeker bij Derieuw. "Ik ben weer veel speelser in de ring. De sterretjes in mijn ogen blinken opnieuw. Hoe meer je geniet van het moment zelf, hoe beter de prestatie die wordt geleverd."

Oshin Derieuw kon haar medailledroom niet waarmaken in Parijs.

Groeimarge

Derieuw is samen met Victor Schelstraete en Vasile Usturoi de ambassadeur van het Belgische boksen, dat in de breedte nog nooit zo sterk was. Ze stelt zich wel wat vragen bij de omkadering. "Het gaat over kwaliteit, niet kwantiteit. Het is een dunne lijn, zijn er niet te veel coaches? Dat is een vraagstuk in mijn hoofd", duidt ze. "Misschien is er eerst kwantiteit nodig om te pieken naar een goed team. Wij als atleten hebben natuurlijk honger naar meedoen om het hoogste schavotje." "Ik denk dat we goed zijn vertrokken, maar er is nog zoveel groeimarge. Ik ben al blij dat we olympische atleten hebben. Nu moeten we zorgen dat we doorgroeien met een groep die gemotiveerd is."

Het zou heel jammer zijn mochten ze discrimineren op leeftijd. Oshin Derieuw

Zoetjesaan kijkt Derieuw vooruit. Ze dacht niet aan stoppen na de olympische ontgoocheling, integendeel. "Ik weet dat ik nog heel veel kan en wil. Ik voel dat mijn lichaam veel aankan. We gaan op stage met boksers van 20 à 25 jaar en ik moet niet onderdoen." "Het is gewoon een kwestie van slim trainen en jezelf nog beter verzorgen. Zolang mijn gezondheid het toelaat, zie ik momenteel geen reden om te stoppen." Met oog op de Olympische Spelen van 2028 is er wel een mogelijk struikelblok voor de 37-jarige Derieuw: de leeftijdsgrens. In Parijs mocht niemand ouder dan 40 jaar meedoen, wat zal de regel zijn in Los Angeles? "Het zou heel gek zijn mochten ze het zo houden", vindt Derieuw. "Atleten en mensen worden ouder en pieken later, zeker bij vrouwen. Ik denk eerder dat er fysieke tests moeten zijn. Het zou heel jammer zijn mochten ze discrimineren op leeftijd."

Het belangrijkste is om vast te houden aan mijn stijl en om de kunst van het boksen naar boven te laten komen. Oshin Derieuw