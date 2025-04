Karl en José zagen dit voorjaar een nieuwe tendens: "De ultieme zoektocht naar de marginal gains is weg"

Was het nu een mooi wielervoorjaar of niet? Over die vraag buigen Karl en José zich na afloop van de laatste voorjaarsklassieker. Het duo is vol lof over Lidl-Trek en wordt ook heel gelukkig van een nieuwe manier van koersen.

Karl: Als je punten moet geven aan dit voorjaar, geef je dan een voldoende? Of spreken we van een onderscheiding, een grote onderscheiding of de grootste onderscheiding? José: Omdat iemand er zo bovenuit steekt, zou je denken dat het niet mooi geweest is. Maar het is dit voorjaar wél echt mooi geweest. Als we beginnen met de Strade Bianche. Met Tadej Pogacar die de koers alsnog wint na een stevige valpartij. We zagen daar ook hele goede Tom Pidcock. Milaan-Sanremo met de zege van Mathieu van der Poel mocht er vervolgens zeker zijn. Ook de strijd in Parijs-Roubaix was helemaal top. In die koers heeft Pogacar toch ook wel wat menselijkheid getoond. Hij valt, komt terug tot op 12 seconden, maar kraakt dan toch. Mathieu van der Poel kraakte die dag de code van Pogacar om het zo uit te drukken. Karl: Geven we dit voorjaar nog een speciale onderscheiding aan Lidl-Trek als ploeg? Je hebt de ontluiking van Thibau Nys, de winst van Skjelmose in de Amstel, de winst van Mads Pedersen in Gent-Wevelgem en je hebt dan ook nog dat weerwerk dat Pedersen levert tegen Pogacar en Van der Poel in Parijs Roubaix. José: Zeker. Lidl-Trek met stip op 1. En dan heb je Visma-Lease a Bike dat zich moet herbronnen. Is dat Van Aert zijn schuld? Neen, helemaal niet. Dat zijn de omstandigheden. Laporte die wegvalt, Dylan van Baarle die niet zit waar hij moet zijn. En zo zijn er nog andere ploegen. Bij Soudal-QuickStep moeten ze de dingen ook herbekijken. Maar wat zit er daar volgend jaar in de pijplijn? Blijft Remco Evenepoel of blijft hij niet? En zo zijn er nog wel wat ploegen die hun huiswerk moeten maken. Wat me opvalt, is dat het zoeken naar marginal gains, naar het ultieme, wat weg is. Ik heb het idee dat de mannen met rust, de mannen die de koers vanuit het hart beleven, dat die een stapje voor hebben. Ik denk dat we daar weer naartoe moeten.

