Het eerste monument voor de ploeg van Kim Le Court: dankzij kennis over Demi Vollering en tiramisu als geheim wapen

"We hebben alles op die laatste klim en op de sprint gezet. Het is supermooi dat alles dan in zijn plooi valt."

"Het ging met ups en downs", knikte D'hoore. "Kim was even gelost en ik kreeg weinig info, maar ik zei haar dat het een mentale strijd was. Ze moest blijven gaan."

Le Court bedankte zelf uitgebreid haar ploeggenotes en de ploegleidster. "Ik sukkelde met mijn ademhaling en was meerdere keren gelost, maar ze bleven me moed inpraten."

D'hoore was door het dolle heen dat Kim Le Court , hun witte merel, in de roos had geschoten. "Geweldig, hé", blaasde ze na de spannende ontknoping in Luik.

Ploegleidster Jolien D'hoore wilde haar zonnebril ophouden tijdens het interview kort na de finish. De emoties toch even verbergen, denken we dan.

Met dank aan de tactische consignes van D'hoore. "Jolien zei me dat ik in het wiel van Demi (Vollering) moest zitten", aldus de winnares.

"Het is misschien arrogant om te zeggen, maar we hadden heel veel vertrouwen in haar sprint", vulde D'hoore zelf aan.

"Kim is heel snel. Demi is dat ook, maar ik ben ploeggenote van haar geweest en ik ken haar door en door. We wisten hoe we het moesten aanpakken en hebben het perfect gespeeld."

Vollering begon - nog maar eens - vanaf de kop, de rest is geschiedenis. "Kim had al zoveel ereplaatsen verzameld dit voorjaar. Ze zei zelf dat ze alles of niets wilde spelen voor een vette vis. Ze was die 5e plaatsen beu. We zijn zo blij dat het gelukt is."