Bokser Vasile Usturoi zat diep na vroege uitschakeling op Olympische Spelen: "Ik denk dat ik een depressie had"

kalender di 29 april 2025 12:49

Vasile Usturoi heeft zich de voorbije maanden door een moeilijke periode geworsteld. De Belgische bokser stelde teleur tijdens de Olympische Spelen en had het daar mentaal moeilijk mee. Hij spreekt over een depressie in een openhartig interview aan Sportweekend. "Ik had niet gedacht aan een scenario zonder medaille."

Een olympische dip, het is een vaak terugkerend fenomeen na de Olympische Spelen. De Belgische bokser Vasile Usturoi maakte het afgelopen maanden ook mee, in grote mate. Hij ging voor een medaille naar Parijs, maar moest snel terugkeren na zijn uitschakeling in de eerste ronde. Dat was een klap voor de Belg. "Ik ben in een depressie terechtgekomen in de eerste weken na Parijs. Ik ben niet naar een psycholoog gegaan, maar ik denk dat ik een depressie had. Alles was negatief." "Wanneer ik vertrok om te lopen, keerde ik terug na 10 of 15 minuten. Dat gebeurde nooit voor de Spelen. Ik herkende mezelf niet."

Het niveau is terug, maar ik heb enkel nog de bevestiging nodig. Vasile Usturoi

"Een medaille pakken had belangrijk geweest voor mijn carrière", beseft Usturoi. "Ik had me geen scenario zonder medaille voorgesteld. Ik ben iemand die niet verliest. Niemand verliest nooit natuurlijk, maar ik leg me niet makkelijk neer bij een nederlaag." Usturoi vond steun bij zijn familie en komt stilaan weer op het juiste trainingspad. "Dat heeft me mentaal geholpen. Ik heb het niveau teruggevonden, maar ik heb enkel nog de bevestiging nodig." Die bevestiging zoekt hij begin september op het WK in Liverpool. Aan de Olympische Spelen in Los Angeles denkt hij nog niet. "Dat is pas over vier jaar, de weg ernaartoe is intens. Het is niet makkelijk om je te plaatsen, want de plekjes zijn gelimiteerd. Ik weet dat ik veel zal moeten geven, maar ik heb nog niet de tijd gehad om zover te denken", aldus Usturoi.

Zijn passage in Parijs was korter dan verwacht voor Usturoi.

Nieuw toernooi in Brussel

Door die mindere periode kon Usturoi afgelopen weekend niet deelnemen aan het Brussels Capital Tournament, een nieuw bokstoernooi in de Belgische hoofdstad. "Ik ben een perfectionist. Het was te laat om me voor te bereiden voor dit toernooi. Ik heb geen wedstrijdritme en heb niet het juiste gewicht", verklaart hij. Het toernooi moet zo doorgaan zonder Belgische topper, maar de organisatie maalt er niet om. "Het is heel spijtig, maar we hebben voldoende andere grote talenten die België goed op de kaart kunnen zetten", vertelt Ibrahim Emsallak, algemeen directeur van de Vlaamse boksliga.

Ik denk dat ze in België nog niet bezeffen wat er is neergezet. Ibrahim Emsallak (Vlaamse boksliga)