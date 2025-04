"Dit zal even verwerkt moeten worden": aangeslagen Remco Evenepoel (59e) komt op ruim 3 minuten binnen

Complete offday voor Remco Evenepoel. De kopman van Soudal Quick-Step gaf al een hele namiddag een flauwe indruk en op 14 kilometer van de finish was het vat helemaal leeg. Evenepoel zakte er ostentatief door en liet de achtervolgende groep rijden. Uiteindelijk zou hij op ruim 3 minuten van winnaar Tadej Pogacar binnenbollen. "Dit zal even verwerkt moeten worden", vermoeden onze commentatoren.

"Misschien was die koortsblaas dan toch een teken dat hij ziek was", aldus onze commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer. "Remco gaat deze koers een plaats moeten geven, zoeken naar wat er gebeurd is."



Evenepoel zou als 59e - met voorsprong zijn slechtste resultaat in een monument - op ruim 3 minuten van Tadej Pogacar binnenkomen in Luik.

"Een ontluisterend beeld", klonk het bij onze commentatoren toen ze Evenepoel richting de finish zagen strompelen. "Dit is niet de waarde van Evenepoel, dit gaat over een hele verre plaats."

"Dit is een momentje dat even verwerkt zal moeten worden, even een terugslag", aldus Vannieuwkerke.

Waarop De Cauwer: "Niet onlogisch. Je ziet wel vaker dat renners heel goed beginnen na een comeback, maar dan even moeten resetten."