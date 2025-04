Op één frame van de WK-kwartfinales: volg vanavond (20 uur) de ontknoping van Luca Brecel vs. Ding

Nog één frame vanavond

Luca Brecel staat op één frame van de kwartfinales in zijn 1/8e finale op het WK snooker tegen de Chinees Ding Junhui. Onze landgenoot wervelde zaterdagavond in de openingssessie naar een 7-1-voorsprong en een dag later hield hij vlot stand. De Limburger staat met 12-4 aan de leiding en heeft dus nog één frame nodig. Er wordt gespeeld naar een best of 25. Wie het eerst 13 frames wint, mag naar de kwartfinales. Die derde sessie wordt vanavond rond 20 uur afgewerkt en kun je op deze pagina volgen.