De klus meteen geklaard: Luca Brecel heeft maar één frame nodig om over Ding naar kwartfinale te wippen op WK snooker

kalender ma 28 april 2025 20:30

Luca Brecel heeft er geen gras over laten groeien. De Belg had maar één frame nodig om in de kwartfinale te staan en trof meteen raak - ook dankzij een grote fluke. In een slordig begin van de avondsessie tegen Ding zette Brecel orde op zaken. Geen spectaculaire Chinese comeback, wel 13-4 en een duel met voormalig wereldkampioen Judd Trump.



Zowat álles lukte bij Luca Brecel tegen Ding Junhui in The Crucible.

In de 1/8e finales veegde onze landgenoot de vloer aan met de Chinees. Dat met meer dan uitstekend snooker. Het enige wat niet lukte? De avondsessie vermijden bij een 12-2 voorsprong en nog twee frames te gaan.

Een microscopisch kleine smet op de prestatie van Brecel tot dusver. Dus liet hij het ook niet aan zijn hart komen.

Met een geconcentreerde blik betrad onze landgenoot de arena. Want een mirakel kon nog steeds. Dat wist hij als de beste.

Maar na een slordig begin nam Brecel snel afstand van zijn tegenstander. De trein raakte op gang door een prima pot in het midden. Daarna had 'The Belgian Bullet' een grote fluke nodig op roze om te blijven bollen.

Wéér lukte alles. Bij 76-0 riep Ding de wedstrijd een halt toe. Na een vriendelijk potje handjes schudden was de klus geklaard in amper 20 minuten.

"Uiteraard ben ik daar blij mee, al had ik wat geluk", lacht Brecel na zijn wedstrijd, die ook een opvallende vaststelling doet. "Ik heb niet het gevoel dat ik zo goed speel zoals iedereen beweert."

Hoe dan ook: in de kwartfinales wacht voormalig wereldkampioen en nummer 1 Judd Trump. De Engelsman klopte zijn landgenoot Shaun Murphy met 13-10.

stand Brecel - Ding (best-of-25) Luca Brecel Ding Junhui 13 4

Trump is op zijn hoede voor Brecel

Judd Trump is maar net door een vette kluif heen en weet dat hem al een nieuwe te wachten staat in de kwartfinales. "Ik weet waar hij toe in staat is. Hij straalt veel zelfvertrouwen uit en de ballen vallen voorlopig goed", vertelt hij over volgende tegenstander Brecel. "Het wordt voor mij belangrijk dat mijn safety meer dan goed is. Zo kan ik zijn hoge niveau van ballen potten wat afhouden. Ik zal al mijn ervaring in de strijd moeten gooien."

Luca Brecel - Ding Junhui laatste update: 36 minuten geleden 20:25 Meteen raak voor Brecel: 13-4! Het zit er al op voor Brecel! Na nog geen 20 minuten snooker staat hij in de kwartfinales. Na een slordig begin van de avondsessie maakte hij snel het verschil - ook dankzij een gigantische fluke op roze. Na 76-0 riep Ding de 1/8e finale een halt toe. Klus geklaard. 20:08 Daar is Brecel! Luca Brecel staart gefocust voor zich uit. Hij heeft nog maar één frame nodig om Ding opzij te zetten, maar heeft zelf al miraculeuze comebacks verwezenlijkt in The Crucible. Je kan nooit genoeg voorzichtigheid inbouwen. 19:49 Judd Trump wacht op Brecel Als Brecel straks doorstoot naar de kwartfinales, treft onze landgenoot de Engelsman Judd Trump. De wereldkampioen van 2019 had nog de nodige moeite met Shaun Murphy, maar haalde het uiteindelijk met 13-10. 19:30 wk snooker QUIZ: Ken jij alle finalisten van het WK snooker sinds 1990? 16:21 Luca Brecel weet alvast wat hem te wachten staat als hij nog één frame naar zich toe kan trekken: topfavoriet Judd Trump versloeg Shaun Murphy en wacht onze landgenoot op in de kwartfinales. 16:17 Nog één frame vanavond Luca Brecel staat op één frame van de kwartfinales in zijn 1/8e finale op het WK snooker tegen de Chinees Ding Junhui. Onze landgenoot wervelde zaterdagavond in de openingssessie naar een 7-1-voorsprong en een dag later hield hij vlot stand. De Limburger staat met 12-4 aan de leiding en heeft dus nog één frame nodig. Er wordt gespeeld naar een best of 25. Wie het eerst 13 frames wint, mag naar de kwartfinales. Die derde sessie wordt vanavond rond 20 uur afgewerkt en kun je op deze pagina volgen. 27/04/25 18:04 Ding sleept derde sessie uit de brand Luca Brecel kan zijn lichte teleurstelling niet verbergen als hij The Crucible verlaat. Onze landgenoot speelde opnieuw een ijzersterke sessie tegen Ding Junhui en liet bij momenten opnieuw weergaloos snooker zien, maar "The Belgian Bullet" kon de wedstrijd finaal dan toch niet vandaag al afmaken.



Brecel had bij een 12-2-voorsprong en het ingaan van de laatste 2 frames nog 1 frame nodig om een derde sessie te vermijden, maar Ding pakte plots uit met twee century's. Zo misloopt Brecel een extra rustdag en zal hij morgenavond dan toch nog in actie moeten komen. Ding heeft evenwel niet één, maar twee mirakels nodig om deze Brecel nog te kloppen. 17:51 12-3: Ding lapt er nog een century bij Een derde sessie of niet: dat is de hamvraag na 15 frames. Ding toont met een centurybreak van 107 punten nog eens zijn kunnen en maakt er 12-3 van. Er rest in deze sessie nog één frame. Brecel moet dat winnen, wil hij morgenavond een derde sessie vermijden. Onze landgenoot zal die extra rustdag uiteraard niet graag door zijn vingers willen zien glippen. 17:41 12-2: Brecel heeft er nog eentje nodig De opflakkering van Ding was maar van korte duur. De Chinees kan als eerste de tafel aanvallen, maar zijn break raakt niet ver. Brecel neemt over en werkt zich met enkele heerlijke pots op en over Ding richting framewinst. Hij heeft er nu nog eentje nodig voor de zege.

17:27 11-2: Ding staat opnieuw op het scorebord Na 11 frames op een rij voor Brecel, kan Ding nog eens terugprikken. De Chinees had wel heel wat kansen nodig om het frame af te maken, zo kreeg Brecel aan het slot nog een reddingsboei toegeworpen door een "in-off" van Ding - de witte bal rolde in de pocket na een roze pot.



Brecel had enkel roze en zwart nodig om het frame nog uit de handen van Ding te stelen, maar dat lukte niet. Zo staat Ding eindelijk nog eens op het scorebord.



Er resten nog 3 frames in deze sessie, waarvan Brecel er 2 moet winnen, wil hij een 3e sessie morgenavond vermijden. 17:25 16:45 11-1: Brecel doet wat hij wil Het lijkt erop dat deze wedstrijd geen derde sessie nodig zal hebben. Brecel doet wat hij wil, pakt opnieuw uit met een weergaloze "three ball plant" en dendert voor naar zijn elfde framewinst op een rij. Nog twee frames nodig. 16:31 10-1: Brecel blijft foutloos Voorlopig heeft het er geen enkele schijn van dat dit nog kan fout lopen voor Luca Brecel. Opnieuw kan Ding een kans niet verzilveren, na een zeldzame gemiste long pot van onze landgenoot. Brecel neemt opnieuw kordaat over en maakt het frame koeltjes af.



Ding oogt gelaten, de Chinees weet wellicht zelf ook dat hij voor een stilaan onmogelijk opdracht staat. 10-1, nog drie frames nodig. 16:12 9-1: Brecel stoomt door Een ontspannen Brecel komt opnieuw een frame dichter bij winst. Onze landgenoot begon al snel een break op te bouwen, maar een foutje op rood zette de deur nog op een kier voor Ding. De Chinees mist echter alle vertrouwen en verkwanselde zijn kansen al na één pot. Brecel nam gretig over en maakte het vlot af. 16:10 16:01 8-1: perfecte start voor Brecel Luca Brecel heeft de goede lijn in het eerste frame van deze namiddag gewoon doorgetrokken. Een mindere safety van Brecel schonk Ding in de openingsfase een kans, maar de Chinees liep vast in het bos van rode ballen. Brecel nam over en knalde met enkele heerlijke pots - waaronder opnieuw een typische dubbel - naar een break van 53 punten en framewinst.



8-1, opnieuw een stap dichter bij de kwartfinale. 15:40 We zijn vertrokken Ding zet zich klaar voor de break. Hij mag deze namiddagsessie op gang stoten. 15:34 Een ontspannen Brecel grapt in de coulissen van The Crucible nog met enkele mensen van de organisatie. Ook Ronnie O'Sullivan hangt nog in de gangen van de snookertempel rond. Hij speelt aan de andere tafel de tweede sessie van zijn tweede ronde tegen Pang Junxu. 15:00 Maakt Brecel het deze namiddag al af? Luca Brecel mag zo dadelijk opnieuw aan de tafel in The Crucible verschijnen. Onze landgenoot heeft na een weergaloze eerste sessie tegen Ding Junhui een grote optie genomen op de kwartfinales. Hij leidt met 7-1. De eerste speler die 13 frames kan pakken, wint.



De wedstrijd wordt in drie sessies gespeeld, maar zo ver hoeft het niet te komen. Brecel kan het deze namiddag al afmaken als hij 6 van de 8 frames weet te winnen. Als dat niet lukt, volgt morgenavond in sessie drie de beslissing. 11:00 wk snooker "Een van de beste sessies snooker ooit": Luca Brecel gebombardeerd tot "kandidaat-wereldkampioen" op WK 26/04/25 22:29 Deze Luca is een kandidaat voor de wereldtitel. analist Alan McManus 22:21 Fenomenale Brecel Luca Brecel arriveerde pas deze namiddag in Sheffield met een privéjet. Amper een halfuur voor zijn wedstrijd kwam hij toe in The Crucible, maar dat leek het goeie recept voor zijn eerste sessie tegen Ding Junhui. De Chinees begon nochtans uitstekend met een knaller van een century in het openingsframe.

Daarna was het al Luca Brecel wat de klok sloeg. Onze landgenoot haalde bij momenten een fenomenaal niveau en liet het publiek genieten met enkele geniale shots.

Ding zat erbij en keek ernaar. De Chinees kwam nauwelijks nog aan zet en kreeg de ene mentale tik na de andere. Brecel stoomde ongehinderd door en nam op het einde van de sessie en bij een 7-1-voorsprong de staande ovatie van het publiek met plezier in ontvangst. 22:20 22:15 Brecel steekt hand uit naar zege Ding Junhui krijgt een kleine kans in het begin van het 8e frame, maar grijpt die niet. Daarna neemt Luca Brecel het weer helemaal over en stoomt door naar een indrukwekkende 7-1-voorsprong. Brecel staat op 6 frames van de kwartfinales, kan de Chinees dat morgen nog goedmaken? 22:09 Luca Brecel haalt een hoog niveau tegen Ding Junhui. 22:08 Ding Junhui raakt nog amper een bal goed. Luca Brecel maalt er niet om en stoomt door naar een 6-1-voorsprong. 22:01 21:46 Ding Junhui moet na winst in het eerste frame achtervolgen. 21:38 Brecel gaat door op zijn elan Dit is een heel andere Luca Brecel dan die uit de eerste ronde. Het positiespel van de Belg is nagenoeg perfect, zo komt hij nooit echt in de problemen bij een break. Brecel stoomt met zijn 2e century (100) van de sessie door naar 4-1. 21:37 21:12 Brecel loopt uit Luca Brecel is zich duidelijk aan het amuseren aan de tafel. Onze landgenoot wint 3 frames op een rij en pakt af en toe uit met geniale stoten. 21:12 20:40 Na een onbegrijpelijke fout van Ding kan Luca Brecel optimaal profiteren: onze landgenoot laat zelf ook een century (121 punten) noteren. De stand is meteen weer gelijk. 20:28 Luca Brecel moet meteen achtervolgen in zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen Ding Junhui. De Chinees pakt in het eerste frame uit met een century van 141. 20:17 Luca Brecel en Ding Junhui zijn begonnen aan hun wedstrijd in de tweede ronde. Ze beginnen alvast met voornamelijk safety play. 17:13 Net als Day, en ook als mezelf, kan Ding alles potten, maar ook alles missen. Het kan dus een geweldige wedstrijd worden, maar ook een hele slechte. Luca Brecel 17:12 Luca Brecel (WS-7) kon zich donderdag plaatsen voor de tweede ronde van het WK snooker. Daarin wacht vanaf vandaag de Chinees Ding Junhui (WS-10) als tegenstander. De eerste sessie staat zaterdag om 20 uur op het programma. 17:12 wk snooker Luca Brecel wisselt hoogtes en laagtes af op weg naar tweede ronde op WK: "Te lui om speelstijl te veranderen" 17:12 wk snooker Luca Brecel knokt zich voorbij Welshman Ryan Day naar tweede ronde op het WK snooker