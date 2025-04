"Barcelona is krankzinnig, maar ook kwetsbaar, Inter maakt indruk met half bejaardentehuis"

kalender wo 30 april 2025 06:10

Kan Barcelona na 10 jaar nog eens de Champions League winnen? Dan moet het wel voorbij Inter. Peter Vandenbempt en Stef Wijnants wikken en wegen de twee halvefinalisten. "Zoals Barcelona speelt, kan het in Inter geweldig slecht aflopen."

Hoe kwetsbaar is Barcelona?

Na 10 ongeslagen wedstrijden op een rij liep Barcelona in de terugwedstrijd van de kwartfinales tegen een nederlaag aan op Dortmund. Het ticket voor de halve finale kwam niet in gevaar, maar was de verliespartij een tik? "Dat gevoel heb je toch niet", stelt Peter Vandenbempt. "Na de 2-0 was Barça eindelijk weer bij de les en raakt Dortmund geen bal meer. Prettig was het niet dat de ongeslagen reeks werd doorbroken, maar grote zorgen maken ze zich niet." In de competitie heeft Barcelona de draad weer opgepikt, onder meer met een 1-0-zege tegen Mallorca. "Ze hadden 40 doelpogingen, voor hetzelfde geld was het 7-0", aldus Vandenbempt. Barcelona staat ook nog steeds op kop in La Liga. "Diego Simeone gaf het in december al aan - toen Atlético nog aan de leiding stond - dat Barcelona "veruit de beste" was van de drie titelkandidaten."

Ik zeg niet zomaar dat Barcelona zeker doorgaat tegen Inter, maar het heeft wel een veel betere ploeg. Peter Vandenbempt

Is Barcelona ook tegen Inter de uitgesproken favoriet? "Ik zeg niet zomaar dat Barcelona zeker doorgaat tegen Inter, maar het heeft wel een veel betere ploeg. Het niveau dat Pedri bijvoorbeeld haalt, is niet normaal" zegt Vandenbempt. Toch ziet Stef Wijnants een pijnpunt. "Barcelona speelt heel hoog en daar heeft - verrassend genoeg - bijna geen enkele ploeg gebruik van kunnen maken. Achteraan zijn ze heel kwetsbaar." "Ze spelen af en toe een krankzinnige wedstrijd", beaamt Vandenbempt. "Op die manier kan het ook geweldig slecht aflopen tegen Inter. Als je dat doet met Lautaro Martinez, kan het pijn doen."

Toch ziet Vandenbempt coach Hansi Flick zijn aanpak niet meteen wijzigen. "Het heeft hem ook de kop gekost als bondscoach van Duitsland, ook al was het de meest opwindende ploeg in de eerste ronde op het WK in Qatar."

Zijn devies: "We omarmen het risico." "Het siert hem dat hij altijd zo speelt", aldus Vandenbempt. "Herinner je de corona-editie van de finale tussen Bayern en PSG." "Bayern staat 1-0 voor en in de laatste minuut van de extra tijd stormen er nog 4 van PSG af op 2 verdedigers van Bayern. In plaats van even in organisatie te spelen, was de ploeg van Flick nog eens vol naar voor getrokken." "Ik vind het een fantastische kerel en een heel warme trainer. Als je ziet wat hij met Raphinha heeft gedaan...", zegt Vandenbempt. "Het is een prachtige vorm van eerherstel na zijn ontslag in Duitsland", vult Wijnants aan.

Krabbelt Inter recht?

Pedri, Gavi, Yamal, Lewandowski ... Ga er als Inter maar eens tegenover staan. Zeker nu het vorige week drie keer verloren heeft tegen Milan, Bologna en AS Roma. "Het lijkt wel alsof ze met hun laatste krachten de halve finales hebben gehaald en nu even moeten bekomen. Want dat is Inter: aan 500 km/u alles belopen, met een volledig geschifte coach langs de lijn", aldus Vandenbempt. "Het is ook niet onlogisch dat ze moeten bekomen, want ze spelen met een half bejaardentehuis. Acerbi (37) is een fantastische verdediger, Bastoni (26) is een van de allerbeste ter wereld, Mchitarjan (36) loopt als een jong veulen en Darmian (35) loopt desnoods 50 keer de lijn af." "Maar tegen Milan hebben ze in eigen huis een klap gekregen in de halve finales van de Coppa Italia (0-3). En in de Serie zijn ze voorbijgestoken door Napoli. Ineens doemt dan het spook op van niets te winnen."

Maar je mag Inter zeker niet wegzetten als een verdedigende, negatieve ploeg. Ze kunnen ongelofelijk goed voetballen. Peter Vandenbempt