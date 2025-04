"Arsenal is "f*cking boring" om naar te kijken, PSG is opwindender dan de Moulin Rouge"

Op de affiche voor de halve finales prijken ze allebei, maar Arsenal en PSG ontbreken wel nog op de erelijst van de Champions League. Wie mag in de finale een gooi doen naar de prestigieuze titel? "PSG is de grote favoriet voor eindwinst", stelt Peter Vandenbempt in de voorbeschouwing van Sporz Daily.

Saai Arsenal

Als je de titelverdediger en 15-voudige eindwinnaar kan wippen, krijg je toch een extra streepje achter je naam. Met de scalp van Real Madrid gaat Arsenal met vertrouwen naar de halve finales van de Champions League. Al kwam die stunt eerder onverwacht, "zeker als je Arsenal de weken ervoor bezig had gezien in de Premier League", stelt Peter Vandenbempt. "Ze hadden maar 3 van hun laatste 9 wedstrijden gewonnen." "Dan had je niet verwacht dat Arsenal dat zou brengen tegen Real. Misschien hadden ze tijdig hun focus verlegd en de Premier League laten schieten." "Maar als ze dromen van de finale, zullen ze toch beter moeten verdedigen dan in de Premier League", aldus Vandenbempt. "Tegen Crystal Palace was het vorige week al de 9e keer dat ze een voorsprong nog uit handen gaven." "Dat zou ik toch niet doen tegen PSG. Als ze niet beter verdedigen, zullen ze de tegendoelpunten niet geteld krijgen tegen de Parijzenaars."

Als ze niet beter verdedigen, zullen ze de tegendoelpunten niet geteld krijgen tegen PSG. Peter Vandenbempt

Niet alleen defensief zijn er aandachtspunten, met het wegvallen van Kai Havertz en Gabriel Jesus door blessures heeft Arsenal ook een scoringsprobleem. Al doet Mikel Merino het als gelegenheidsspits lang niet slecht met 6 goals. "Maar is dat genoeg voor de finale van de Champions League?", vraagt Vandenbempt zich af. "Het is - sorry om het te zeggen - f*cking boring om naar Arsenal te kijken", vult collega-analist Stef Wijnants aan. "Twee jaar geleden speelde Arsenal fantastisch voetbal, maar Arteta heeft de leer van Guardiola weggegooid, met de focus op verdedigen. Heel erg saai." "Je ziet het ook aan het aantal doelpunten in de Premier League", aldus Wijnants. "Twee jaar geleden bijna 90, nu amper 63. En ze krijgen nog altijd evenveel doelpunten binnen."

Versmachtende druk van PSG

Maakt Arsenal misschien een saaie indruk, dan presenteert Paris Saint-Germain zich als een van de meest opwindende ploegen in de Champions League. Toch opvallend, zeker na het vertrek van Messi, Neymar en nu ook Mbappé. "Met Luis Enrique staat er op dat vlak een perfecte coach bij PSG, die zich geen fluit aantrekt van sterren", stelt Vandenbempt. "PSG heeft 10 jaar lang geprobeerd succes te hebben met de grootste sterren, zonder succes." "Nu hebben ze ervoor gekozen om Luis Enrique zijn zin te laten doen en worden ze er in veelvoud voor beloond. Er hangt een geweldige sfeer en vibe rond de club." Was Ousmane Dembélé eerder nog "een brokkenpiloot", dan is hij "volledig ontbolsterd" onder Enrique, ziet Vandenbempt. "Tot december had hij maar 6 goals, nu heeft hij er 32. Hij is nu een soort patron." "Désiré Doué is goed op weg om een van de absolute sterren van het internationale voetbal te worden. En op het middenveld raak ik maar niet uitgepraat over de Portugezen Joao Neves en Vitinha."

Désiré Doué is goed op weg om een van de absolute sterren van het internationale voetbal te worden. Peter Vandenbempt

Het mag duidelijk zijn: Peter Vandenbempt heeft een boontje voor PSG, voor hem "de favoriet voor eindwinst". "Het is een fantastisch elftal. De versmachtende druk die Barcelona onder Luis Enrique kon opleggen, heeft hij er na al die jaren ingekregen bij PSG. En dat ging niet met drie sterren in de ploeg." "Het zou toch fantastisch zijn als PSG, uitgerekend in het jaar waarin de "onmisbare" Mbappé is vertrokken, de Champions League zou winnen." Nochtans is het niet een en al hosanna bij PSG, want in de kwartfinales gaven ze het nog bijna helemaal weg tegen Aston Villa. "Als het 2-2 wordt in Villa Park, moet je controleren, maar dat is niet gebeurd", aldus Vandenbempt. "Daaraan zie je dat het nog een jonge ploeg is, die zoiets nog niet heeft meegemaakt. Alle zekerheden vielen weg en enkele jongens zakten door het ijs. Misschien was dat wel de wake-upcall die ze nodig hadden voor de halve finales."

