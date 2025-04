Wie rijdt waar na de klassiekers? Dit zijn de plannen van de grote mannen

kalender ma 28 april 2025 09:37

Wie staat waar aan de start? Het klassieke voorjaar is helaas afgelopen, maar dat betekent niet dat het zwarte gat lonkt. Genoeg koers om je dagen mee te vullen. Waar start Remco Evenepoel? Wanneer zien we Mathieu van der Poel weer aan het werk? En waar bereiden Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard de Tour voor? Een overzicht.

Remco Evenepoel

Door zijn blessure deze winter is Remco Evenepoel nog maar net aan zijn seizoen begonnen. Na Luik-Bastenaken-Luik neemt hij maar één rustdag. Op dinsdag 29 april staat hij aan de start van de Ronde van Romandië. Met een inleidende proloog en een afsluitende tijdrit vindt hij er een parcours op zijn maat. Na zijn Zwitsers avontuur gaat de riem er even af, om zich daarna stilaan voor te bereiden op de Ronde van Frankrijk. In de Dauphiné (8-15 juni) test hij een eerste keer de conditie. Daarna probeert hij in de Tour het vuur aan de schenen van Pogacar en Vingegaard te leggen.

Voor Remco Evenepoel gaat het via de Ronde van Romandië naar de Dauphiné en de Tour.

Tadej Pogacar

In tegenstelling tot dat van Remco Evenepoel is het seizoen van Tadej Pogacar al even aan de gang. De Sloveen reeg de overwinningen aan elkaar en heeft zijn pauze meer dan verdiend. Zijn eerste wedstrijd wordt een confrontatie met Evenepoel en Vingegaard in de Dauphiné. Daarna gaat het ook voor Pogacar richting Ronde van Frankrijk. De Sloveen kan voor een vierde Tour-overwinning gaan, al zal hij dan voorbij Vingegaard en Evenepoel moeten. Slaagt hij in zijn opzet?

Wout van Aert

Wout van Aert breide met de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race nog een vervolg aan zijn voorjaar, maar kiest nu logisch even voor rust. Voordat hij op 5 juli aan de Ronde van Frankrijk begint, staat eerst nog de Giro op het programma. Ook vorig jaar stond de Italiaanse hoogmis op zijn planning, maar dat ging door een valpartij in Dwars door Vlaanderen niet door. Als Van Aert in Italië een rit weet te winnen, maakt hij zijn trilogie van ritoverwinningen in grote rondes compleet.

Wat kan Wout van Aert in de Giro?

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is de koning van het pieken. De Nederlander kiest al enkele jaren voor een beperkt programma en boekt elke keer succes. Met Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix heeft hij dit voorjaar zijn rijke palmares nog wat aangedikt. Ook dit jaar behoudt hij zijn aanpak met weinig wedstrijden. Van der Poel kiest voor een mountainbikewedstrijd in Duitsland en trekt dan naar de Tour de France.

Jonas Vingegaard

Bij een valpartij in Parijs-Nice liep Jonas Vingegaard een gekneusde hand en een hersenschudding op. De Deen besliste daarop wijselijk om de Ronde van Catalonië links te laten liggen. Ondertussen is Vingegaard volop bezig aan zijn voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. Bij Visma-Lease a Bike willen ze eind juli een derde Tour op zijn palmares zien staan. Ook Vingegaard test de benen al eens in het Critérium de Dauphiné, we krijgen daar met Evenepoel en Pogacar een voorproefje op de Tour.

Primoz Roglic

Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) heeft er een rustig voorjaar opzitten. De Sloveen was enkel te bewonderen in de Ronde van de Algarve en Ronde van Catalonië. Vooral in die laatste maakte hij furore. Met twee ritoverwinningen en het eindklassement kan hij terugkijken op een geslaagde week. De grote doelen van Roglic komen later dit jaar. In de Giro wil hij zijn succes van 2023 herhalen. Daarna volgt een deelname aan de Ronde van Frankrijk. Kan hij zijn voet naast de grote 3 zetten?

Primoz Roglic haalde de Ronde van Catalonië binnen.

Tom Pidcock

Tom Pidcock maakte deze winter de overstap van INEOS Grenadiers naar 'tweedeklasser' Q36.5. De polyvalente Brit moet dus rekenen op wildcards om in de grote wedstrijden aan de start te staan. Met een uitnodiging voor de Giro en de Vuelta is Q36.5 in zijn opzet geslaagd. Dan kan kopman Pidcock uiteraard niet ontbreken. Net zoals in bijna het volledige Vlaamse voorjaar, want de Brit heeft er drukke maanden opzitten. Redenen genoeg om voor de Ronde van Italië niet meer in actie te komen.

Mads Pedersen