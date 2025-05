Jannik Sinner keert terug na dopingschorsing, tot ongenoegen van collega's: "Ik zou 20 jaar geschorst zijn"

Jannik Sinner mag zich vanaf vandaag weer volwaardig tennisser noemen na een dopingschorsing van 3 maanden, al lijkt de tenniswereld niet zo happig om de dopingzondaar zomaar in de armen te sluiten. "Het lijkt alsof je bijna de uitkomst van een zaak kan bepalen als je een topspeler bent."

De opeenvolging van nulletjes doet spontaan denken aan de legendarische "cero, cero, cero"-persconferentie van ex-wielrenner Alberto Contador toen die zich destijds moest verantwoorden voor het gebruik van clenbuterol in de Tour van 2010. In maart vorig jaar was het echter niet Contador, maar tennisser Jannik Sinner bij wie er minder dan een miljardste van een gram per milliliter van de verboden stof clostebol in zijn bloed werd vastgesteld. Clostebol is een anabole steroïde die prestatiebevorderend kan werken en daarom op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap (WADA) staat. Sinner werd in eerste instantie vrijgesproken omdat hij verklaarde dat de substantie ongewild in zijn lichaam was terechtgekomen als gevolg van een besmetting via een lid van zijn medische team. Zijn kinesist had in Italië een vrij verkrijgbare spray met daarin clostebol gebruikt om een snee in zijn vinger te behandelen. Via een massage kwam het in het lichaam van Sinner terecht.

Het proces duurde nog lang en de beslissing zou misschien pas eind 2025 vallen. Jannik Sinner over zijn schikking

Eind september ging het WADA in beroep tegen de vrijspraak die Sinner had verkregen. Het was het oneens met het oordeel dat er geen sprake zou zijn van 'schuld of nalatigheid' en eiste een schorsing van één à twee jaar. Sinner bereikte Het zouden uiteindelijk slechts 3 maanden worden nadat Sinner een akkoord had bereikt met het WADA. "Deze zaak achtervolgde mij bijna een jaar, het proces duurde nog lang en de beslissing zou misschien pas eind 2025 vallen”, verdedigde Sinner zijn keuze voor een schikking.

Case closed? Niet voor zijn collega’s.

De zaak voedde de perceptie van een voorkeursbehandeling en wekte de indruk dat er over verschillende sporten heen geen sprake is van een gelijk speelveld. In ons land konden bijvoorbeeld wielrenners Toon Aerts en Shari op minder begrip rekenen toen bij hen een verboden middel werd gevonden in het bloed. Beiden kregen 2 jaar schorsing omdat ze niet konden bewijzen hoe de stof in hun lichaam was gekomen.

Dat kon Sinner wel, maar toch reageerde een deel van de tenniswereld verbolgen op de milde strafmaat voor de Italiaan. "Ik zou 20 jaar geschorst zijn geweest en ik zou mijn grandslamtitels hebben moeten inleveren", overdreef 23-voudig grandslamwinnares Serena Williams

Die andere tennisgrootheid, Novak Djokovic, verweet de instanties dan weer dat ze met twee maten en gewichten werken in de bestraffing van doping. "Het lijkt alsof je bijna de uitkomst van een zaak kan bepalen als je een topspeler bent en als je toegang hebt tot de beste advocaten."

De Serviër verwees met zijn kritiek ook naar de lichte straf voor Iga Swiatek, de Poolse ex-nummer 1 en 5-voudige grandslamwinnares die eind vorig jaar amper een maand werd geschorst nadat ze positief had getest op trimetazidine.

Mindere bekende spelers hebben jaren moeten strijden om hun zaak op te lossen, of zijn voor jaren geschorst. Novak Djokovic

Die lichte straffen staan in schril contrast met de vier jaar schorsing die de voormalige Roemeense topspeelster Simona Halep in 2022 kreeg na een positieve dopingtest, al werd de sanctie later in beroep wel teruggebracht tot negen maanden.

De Britse Tara Moore, een minder klinkende naam, moest 18 maanden aan de kant blijven na een positieve plas die ze weet aan besmet voedsel.

“Simona Halep en Tara Moore en sommige andere spelers die misschien minder bekend zijn, hebben jaren moeten strijden om hun zaak op te lossen, of zijn voor jaren geschorst”, klaagde Djokovic aan.

Al was niet iedereen zo streng voor Sinner. "Soms gebeuren er gewoon fouten. Zo gaat het leven nu eenmaal", relativeerde de Brit Jack Draper het voorval. "Ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten dat Sinner een zeer goedhartig mens is. Hij verdient geen haat."

