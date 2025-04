Jouw gids voor de Ronde van Romandië: veel Belgisch klimgeweld met Remco Evenepoel op kop

kalender ma 28 april 2025 13:30

De Ronde van Romandië verbindt traditioneel de Ardennenklassiekers met de eerste grote ronde van het jaar. Remco Evenepoel test er voor de eerste keer zijn ronde- en tijdritbenen. Hij krijgt concurrentie van Baskenlandwinnaar João Almeida en titelverdediger Carlos Rodríguez.

Zo was het vorig jaar:

Vorig jaar stond de Ronde van Romandië in het teken van de ontbolstering van Thibau Nys. Onze landgenoot liet zich bij zijn eerste koers van het jaar meteen opmerken met winst in rit 3 en een dag in de leiderstrui. De eindoverwinning was voor Carlos Rodríguez. De Spanjaard van INEOS beperkte zijn tijdverlies in de tijdrit en was de meest constante renner van het pak. Brandon McNulty zakte in rit 4 door het ijs en kon zijn leiderspositie niet vasthouden. Bora-renners Aleksandr Vlasov en Florian Lipowitz vervolledigden het eindpodium. Maikel Zijlaard verraste in de openingsproloog. Dorian Godon was de beste van een beperkt sprintersveld en won rit 2 en rit 5. Daartussen zette Thibau Nys rit 3 vanuit de vroege vlucht naar zijn hand. De bergachtige vierde rit was voor Richard Carapaz.

Uitslag Ronde van Romandië 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Carlos Rodríguez 15:44:46 INEOS Grenadiers IGD 2 Aleksandr Vlasov +7 BORA - hansgrohe BOH 3 Florian Lipowitz +9 BORA - hansgrohe BOH 4 Ilan Van Wilder +21 Soudal - Quick-Step SOQ 5 Juan Ayuso +27 UAE Team Emirates UAD 6 Enric Mas +38 Movistar Team MOV 7 Richard Carapaz +49 EF Education - EasyPost EFE 8 Lenny Martinez +52 Groupama - FDJ GFC 9 Tao Geoghegan Hart +1:02 Lidl - Trek LTK 10 Egan Bernal +1:23 INEOS Grenadiers IGD meer tonen

Het parcours:

De Ronde van Romandië start traditioneel met een proloog. In Saint-Imier worden 3,4 km en 11 bochten afgewerkt. Het wordt dus een kwestie van recht blijven. Op dag 2 krijgen de sprinters een kans. De laatste geclassificeerde beklimming is de Chaumont op 77 km van de streep. Al is de aanloop naar de finish zeker niet vlak. Een dag later kan hetzelfde scenario zich voordoen. De Chaumont is opnieuw de laatste hindernis, al ligt ze dan op 48 km van de meet. In rit 4 is Cossonay het strijdtoneel. De finish ligt bovenop een steile puist van een drietal kilometer. Ideaal voor punchers. De beslissing in het klassement zal waarschijnlijk vallen in rit 5 op de flanken van de Thyon 2000. Met 20,2 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7% is het een serieuze test voor de klimmers. Een slechte dag in het skigebied en je kan naar de eindoverwinning fluiten. Indien nodig kan wat verloren tijd worden goedgemaakt in de afsluitende tijdrit van 17 km. Mocht het algemene klassement al beslist zijn, kunnen Evenepoel en co genieten van de prachtige omgeving aan het Meer van Genève.

Deelnemerslijst:

De Ronde van Romandië kent één grote favoriet. De wielerwereld kijkt reikhalzend uit naar het seizoensdebuut van Remco Evenepoel. Met een proloog op de eerste dag en de afsluitende tijdrit op zondag vindt hij in Zwitserland een parcours op zijn maat. De dubbele olympische kampioen is een beest tegen de klok en heeft in de Ardennenklassiekers bewezen dat de vorm meer dan goed is. Zijn grootste uitdager wordt João Almeida. De Portugees wist de Ronde van Catalonië te winnen en wordt omringd door een sterke ploeg. Spaans wonderkind Pablo Torres en onze landgenoot Rune Herregodts maken deel uit van de selectie. Tussen de andere klimmers die kans maken op het eindpodium in Genève vinden we Carlos Rodríguez, de winnaar van vorig jaar. De andere uitdagers zijn Aleksandr Vlasov en het Franse duo David Gaudu en Lenny Martinez.

Thibau Nys won vorig jaar rit 3 en mocht een dag de gele leiderstrui dragen.

Live op Sporza: