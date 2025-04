Lek in het slot, maar snelle fietswissel redde de zege voor Milan Fretin: "Stan was nog niet hersteld van Roubaix"

De kop is eraf voor Milan Fretin op Belgische bodem. Uitgerekend voor eigen volk in Limburg boekte hij zijn eerste profzege in eigen land. Al had hij daar wel een ontsnappingsmanoeuvre met een snelle fietswissel voor nodig. Fretin sprong na een lekke band op het materiaal van ploegmakker Stanislaw Aniolkowski. "Die was nog niet helemaal hersteld van Roubaix", verklaarde de Limburger.

Het was bijna een volksfeest aan de streep in Tongeren. Thuisrijder Milan Fretin werd na zijn machtssprint in de Ronde van Limburg overladen met high fives en brullende fans. Het deed de rappe man van Cofidis duidelijk deugd. "Ja, ik was super gemotiveerd om vandaag een topresultaat te rijden na al die ereplekken van de voorbije weken", zei hij na de aankomst. Fretin werd onder meer 4e in de GP Criquielion, 5e in de GP Monseré, 4e in Nokere Koerse en 4e in de Scheldeprijs. "Ik had dus echt mijn zinnen gezet op vandaag", legde hij uit. "Ik heb Parijs-Roubaix ook laten schieten voor deze Ronde van Limburg. Als we eerlijk zijn: daar konden we wel een mooi resultaat rijden, maar meedoen om de top 10 zou heel moeilijk geweest zijn." "De UCI-punten zijn bovendien heel belangrijk voor ons. Dus ik dacht: laat ons focussen op vandaag en zo veel mogelijk punten pakken."

Normaal sprinten we altijd met 2, maar Stan was nog niet helemaal hersteld van Roubaix. Milan Fretin