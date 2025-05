WK snooker: Zhao Xintong speelt machteloze Ronnie O'Sullivan helemaal tureluurs en staat op 5 frames van de finale

The Rocket ziet sterretjes

We zouden na de ochtendsessie kunnen zeggen dat "The Rocket" gecrasht is, maar in realiteit is ze nooit gelanceerd.



Een weergaloze Zhao Xintong heeft Ronnie O'Sullivan op geen enkel moment in zijn spel laten komen en steekt ook de laatste 2 frames van deze sessie op zak.



12-4 staat het zo en dat betekent dat O'Sullivan vanochtend geen enkel frame kon winnen. Een unicum is dat niet: het overkwam "The Rocket" al 3 keer eerder in The Crucible dat hij een sessie met 8-0 verloor.



Het betekent wel dat O'Sullivan straks in de avondsessie (vanaf 20 uur Belgische tijd) uit een ander vaatje zal moeten tappen: Zhao Xintong heeft nog slechts 5 frames nodig om voor het eerst de WK-finale te halen.