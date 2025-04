WK snooker: Ronnie O'Sullivan staat in 14e halve finale na zege tegen Si Jiahui

Gefrustreerde Selby sneuvelt tegen Woollaston

Na Kyren Wilson en Neil Robertson is er opnieuw een voormalige wereldkampioen gesneuveld in de eerste ronde op het WK snooker. Mark Selby ging er na een slijtageslag verrassend uit tegen Ben Woollaston. Het werd na een nachtelijke bedoening 10-8.



Selby had woensdag de eerste sessie met een 5-4-voorsprong en twee centurybreaks afgesloten, maar in de tweede sessie kwam de viervoudige wereldkampioen meteen onder druk tegen Woollaston.



Die laatste, het nummer 44 van de wereld en pas bezig aan zijn tweede WK, toonde zich niet onder de indruk van de omstandigheden in The Crucible. Selby daarentegen, doorgaans een ijskonijn, liet zich bij 6-6 betrappen op een zeldzame uitbarsting. Nadat hij het dertiende frame verloor, gooide hij de gele bal gefrustreerd over het laken.



Woollaston liet het niet aan zijn hart komen en bleef uitstekend snooker spelen. In een spannend 18e frame maakte hij het af, goed voor de mooiste zege uit zijn carrière. In de tweede ronde treft hij de jonge Chinees Si Jiahui. Die was twee jaar geleden nog halvefinalist op het WK, maar gaf toen tegen Luca Brecel een voorsprong van 9 frames nog uit handen.