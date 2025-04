WK snooker: Judd Trump maakt zich op voor clash met Brecel, O'Sullivan vlot naar kwartfinales

Trump schrijft (alweer) stukje geschiedenis

Judd Trump staat nog niet in de kwartfinales van het WK snooker, maar de nummer 1 van de wereld heeft zondag wel al een aardige zakcent verdiend.



Trump maakte in zijn wedstrijd tegen Shaun Murphy zijn 100e century break van het seizoen en verzekerde zich daarmee van een bonus van 100.000 Britse pond, een slordige 117.000 euro.



Het is al de tweede keer in zijn carrière dat Trump erin slaagt om de kaap van de 100 century's in één seizoen te ronden.



De 35-jarige Engelsman leidt na zondag overigens met 10-6 in zijn 1/8e finale tegen Shaun Murphy. Trump jaagt op zijn tweede wereldtitel. In 2019 kroonde hij zich voor de eerste keer tot wereldkampioen.



De winnaar van Murphy-Trump treft in de kwartfinales de winnaar van Brecel-Ding. Onze landgenoot leidt daar met 12-4 en heeft nog één frame nodig om te winnen. Alleen een monumentale inzinking kan hem nog uit de kwartfinales houden.