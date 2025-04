"Zonder jou was ik wellicht gestopt met mijn carrière": Remco Evenepoel richt zich in comeback-post tot al zijn dierbaren

En of hij zin heeft in zijn comeback. Remco Evenepoel heeft in een lang bericht op Instagram de moeilijke maanden van zich afgeschreven en kijkt hoopvol vooruit naar de toekomst. De olympisch kampioen bedankt in de post ook uitgebreid al zijn dierbaren - vrouw Oumi voorop.

"Eindelijk is de week van mijn comeback aangebroken", opent Evenepoel zijn lange Instagram-bericht.

"Na dagen, weken en maanden van wachten en nog eens wachten kan ik eindelijk uitkijken naar mijn eerste koersen. De weg naar waar ik nu sta, is heel zwaar en uitdagend geweest. Het was het moeilijkste gevecht uit mijn leven tot nu toe."

"Mentaal en fysiek kan ik eerlijk zeggen dat ik echt diep zat en veel heb getwijfeld over mijn toekomst", gaat de olympisch kampioen verder. "Er waren veel tranen en frustratie en net daarom wil ik tonen wie er echt voor me was."

"In de eerste plaats natuurlijk mijn prachtige vrouw Oumi. Deze donkere periode doorstaan met mij was niet eenvoudig. Hoe je zo hard hebt gewerkt om te slagen voor je examens was ongezien. Dat gecombineerd met ik die geblesseerd en mentaal down was..."

"Ik kan dus alleen maar zeggen: dank je voor alles. Elke dag kwam je met een les. Je hebt me zo veel geleerd, over alle aspecten van het leven. Hoe je door moeilijke periodes raakt, hoe je gefocust moet blijven, hoe je gelukkig moet zijn wanneer dat niet eenvoudig is.

"We zullen nog veel bidden samen, iets wat geweldig is dat je me hebt geleerd. Het is een ongelofelijk gevoel om dat te delen met jou."