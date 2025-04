LIVESTREAM EK marathon: Italiaan Aouani vloert 3 Israëli's, Hanne Verbruggen valt op weg naar medaille

Zo goed de European Running Championships voor de Belgen begonnen, zo zijn ze met een kleine domper geëindigd in de laatste wedstrijd. Hanne Verbruggen zat in een kopgroep van 4, maar ze kwam in de slotkilometers ten val. Bij de mannen zorgde Iliass Aouani voor nieuw goud voor Italië: hij spurtte op het eind weg van 3 Israëli's.