LIVESTREAM EK running Leuven: Chloé Herbiet en Juliette Thomas pakken Belgisch goud en zilver op halve marathon

Wat een start van de European Running Championships in Leuven: Chloé Herbiet en Juliette Thomas hebben respectievelijk goud en zilver gepakt op de halve marathon bij de vrouwen. De 2 waren medaillekandidaten, maar liepen er iedereen af in een ijzersterke race. België pakte ook goud in het landenklassement. Bij de mannen won de Franse topfavoriet Jimmy Gressier.

Onder een stralende zon en massale publieke belangstelling hebben de thuisatleten meer dan hun steentje bijgedragen tot een volksfeest. Bij de vrouwen waren de medailles halfweg gaan lopen: Herbiet en Thomas raakten met de Nederlandse topfavoriete Diane van Es voorop. Iedereen verwachtte een aanval van Van Es, die dit jaar als enige onder de 69 minuten bleef. Maar het was Herbiet die in de slotkilometers een kloof sloeg met haar metgezellen. Thomas had het even lastig, maar ze haalde Van Es weer bij en liet ze wat later ook achter. Herbiet finishte voor een rijen dikke mensenmassa in 1 uur, 11 minuten en 39 seconden. Juliette Thomas kwam in 1u11'53" binnen. Van Es stapte op het eind nog uit de race. Het brons ging naar de Italiaanse Sara Nestola. Voor eigen volk liep de Leuvense Victoria Warpy naar de 14e plaats. Ons land was het eerste dat 3 atletes over de finish had, dus ging het goud logischerwijze ook naar België.

Bij de mannen maakte Jimmy Gressier zijn rol van topfavoriet wél waar. De Europese recordhouder op de 5 kilometer maakte er meteen een afvallingsrace van.



Dat had hij ook voorspeld. Op de Keizersberg zweepte hij het talrijk opgekomen publiek op. Hij had er zin in. Aanvankelijk gedoogde hij de Noor Awet Kibrab, de Ier Efrem Gidey en zijn landgenoot Valentin Gondouin in zijn zog, maar langs de Vaart gooide hij Kibrab als laatste af.



Na een derde van de race liep Gressier alleen, waarbij hij genoot van en herhaaldelijk in interactie ging met de vele supporters langs de kant.



Traditioneel doet Gressier een opvallende viering: deze keer sprong hij over het finishlint, een verwijzing naar zijn steepleplannen komende zomer.





Met 59'45" deed de Fransman 1 seconde van zijn persoonlijk record. Achter hem was de Noor Kibrab (1u01'08") goed voor zilver, de Fransman Gondouin (1u01'54") vloerde de Ier Gidey (1u01'55") in de sprint om het brons.



Simon Debognies was de beste Belg op de zesde plaats in 1u02'27".