Vaak verward met Kopecky, nu klopt ze haar zelfs: dit is het verhaal achter de bijna-regenboogtrui van Kim Le Court

kalender di 8 april 2025 13:28

Niet Lotte Kopecky, wel Kimberley Le Court triomfeert in Luik. En zeggen dat ze de voorbije maanden zó vaak met elkaar verward werden door hun outfit. Wie is de "tweede wereldkampioene" die op 29-jarige leeftijd de grootste zege uit haar carrière boekte? En wat is het verhaal achter haar bijna-regenboogtrui?

Tijdens de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen zat de sporzamailbox plots opvallend vol met dezelfde vraag: waarom reden er twee wereldkampioenen mee?



Het was aandachtige kijkers opgevallen dat er naast Lotte Kopecky schijnbaar nog iemand met een wereldkampioenentrui Vlaanderens Mooiste reed. Maar na haar fenomenale overwinning in Luik-Bastenaken-Luik is Kimberley Le Court niet langer de "dubbelgangster" van onze landgenote.

Volgers van het vrouwenwielrennen kennen Le Court nochtans al langer. De renster uit Mauritius zette al een tijdje knappe resultaten neer in het mountainbiken, maar droomde ervan om het ook te maken op de weg. Alleen leek ze op haar 27e niet veel hoop meer te mogen koesteren op een profcontract. Toch trok Le Court vorig seizoen haar stoute schoenen aan en smeekte ze AG Insurance Soudal om haar een kans te geven. Een gok die Natasha Knaven durfde te wagen.



En nu dus ten volle beloond wordt, want de kampioene uit Mauritius is dit seizoen bezig aan een stormachtige ontbolstering.

Ze viel in Milaan-Sanremo al een eerste keer op met een versnelling op de Poggio en werd er vijfde. Een kunstje dat ze tijdens de Ronde herhaalde. En ook eerder deze week in de Waalse Pijl eindigde Le Court knap zesde.



In Luik voltrok het sprookje zich helemaal.

Kritiek

Maar was is nu het verhaal achter die bijna-regenboogtrui?



Wel, Le Court is de nationale kampioene van het exotische Mauritius. De vlag van het Afrikaanse land lijkt bijzonder sterk op de regenboogkleuren die een wereldkampioen sieren. Enkel de volgorde van de kleuren is anders en de zwarte streep ontbreekt. Rood, blauw, geel en groen prijken wel op de trui. "Het is belangrijk voor mij, om mijn vlag en land te vertegenwoordigen in Europa", liet Le Courts daarover optekenen in een interview.

"We zijn een superklein land. Zelfs vandaag ontmoet ik nog mensen die vragen: ‘O, waar ligt Mauritius?’ Niemand weet echt waar het is. Zelfs op een kaart moet je flink inzoomen. Daar wil ik verandering in brengen."

Nochtans heeft de UCI mijn outfit goedgekeurd. Ik kan er dus niks aan doen dat ik wat op een wereldkampioene lijk. Kimberley Le Court

"De steun die ik van mijn land krijg, is enorm. En om hen trots te maken en die vlag te tonen in de WorldTour, op het wereldtoneel, is voor mij echt van grote waarde." Zelf moest Le Court wel even in de haren krabben toen ze heel wat reacties (en ook kritek) kreeg op haar trui. "Ik heb daar toch wat opmerkingen over gekregen via sociale media", vertelde ze al in Het Nieuwsblad. "Nochtans heeft de UCI mijn outfit goedgekeurd. Ik kan er dus niks aan doen dat ik wat op een wereldkampioene lijk."



Na haar triomf in Luik is de vergelijking alleszins nog meer op zijn plaats.