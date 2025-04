Greet Minnen trekt Belgische zege over streep tegen Griekenland in Billie Jean King Cup

Kapitein Fissette: "Favoriet tegen Griekenland"

"Op basis van onze ranking denk ik dat we favoriet zijn tegen Griekenland. Dat is de ontmoeting die we echt zouden moeten winnen", vertelde teamkapitein Wim Fissette maandag tijdens een persmoment.





"Zeker omdat Greet (Minnen, red) er nu bij is. Dat is toch een verschil in vergelijking met ons vorige duel. Het geeft een ander verhaal, zowel in het enkel- als het dubbelspel."





"Tegen Hongarije zie ik ons eerder als de underdog. We onderschatten onze tegenstanders dus zeker niet en geloven wel in onze kansen. Greet kan zeker haar wedstrijden winnen en in ons vorige duel hebben we kunnen zien dat onze jonge speelsters zeker iets kunnen neerzetten in de Billie Jean King Cup."