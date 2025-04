VIDEO - Arkéa-B&B valt tot twee keer toe aan tijdens plaspauze: "Die rekening krijgen ze nog terug"

Op 220 kilometer van de finish vond het peloton het een geschikt moment om een sanitaire pauze in te lassen. Een (ongeschreven) regel zegt dat je dan iedereen rustig zijn ding laat doen en vooral niet aanvalt of versnelt. Bij Arkéa-B&B zondigden ze tot twee keer toe, wat hen niet in dank werd afgenomen.

Het was Tadej Pogacar himself die het signaal gaf om voet aan de grond te zetten. Bij Arkéa - B&B dachten ze daar anders over en begonnen ze met z'n tweeën te versnellen in het peloton.

"Dit is not done", reageerden onze commentatoren. "Hier zullen ze spijt van krijgen. Dit is niet slim."

Het intermezzo was snel voorbij, maar enkele kilometers later was het zowaar weer prijs. Nog niet iedereen was teruggekeerd, maar het duo versnelde opnieuw.

"Ik zou dit echt niet doen: ongeschreven wetten doorbreken is miserie zoeken", zeiden Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer.

"Ze hadden het gezien dat Pogacar was gestopt. Hier zijn geen excuses voor. Ze zullen de rekening nog krijgen in de volgende koersen."

De actie leverde hen een banbliksem op van Mikkel Bjerg, ploegmakker van Pogacar.