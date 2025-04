Tadej Pogacar kijkt nu al uit naar Parijs-Roubaix: "Met deze conditie kan het misschien"

Wat lange tijd leek uit te draaien op een duel tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar mondde na de laatste passage over de Oude Kwaremont toch uit op een solo van de wereldkampioen. Bij zijn derde deelname aan de Ronde pakt Pogacar zo voor de tweede keer de zege. "Ondanks de pech is iedereen voluit gegaan om vast te houden aan ons plan."

Een jaar na Mathieu van der Poel heeft er weer een regenboogtrui gezegevierd in Oudenaarde, de zevende uit de Ronde-geschiedenis. "Ik ben zo blij dat ik deze koers kan winnen in deze trui", zegt Tadej Pogacar.

"Het doel was sowieso om te winnen, maar nu het zover is, is het toch lastig om het nu al te beseffen. We hebben het gedaan!"

Het ging voor UAE Team Emirates niet helemaal van een leien dakje. Het begon al met een plasincident. Net toen Pogacar de kant koos, viel Arkéa aan. "Dat wist ik niet eens. Het was wel lastig om terug te keren nadat ik geplast had. Maar dat is koers, geen probleem."