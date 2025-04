Op gelijke hoogte van Rik Van Looy: Tadej Pogacar wint met de Ronde zijn 8e Monument

Met zijn tweede overwinning in de Ronde van Vlaanderen is Tadej Pogacar de top 6 binnengekomen op de ranglijst van renners met de meeste overwinningen in een van de 5 Monumenten. Eddy Merckx blijft op eenzame hoogte de nummer 1.

Met zijn prachtige zege in de Ronde van Vlaanderen is Tadej Pogacar opnieuw een bank vooruitgeschoven in de ranglijst van de renners met de meeste overwinningen in de 5 Monumenten.

De Sloveen telt nu 8 zeges (2x Ronde van Vlaanderen, 2x Luik-Bastenaken-Luik en 4x Ronde van Lombardije), dat zijn er evenveel als Rik Van Looy en eentje meer dan Mathieu van der Poel.

Pogacar en Van der Poel zijn de enige nog actieve renners die in de top 10 staan. Meer zelfs: geen enkele huidige renner zit aan 3. Remco Evenepoel komt met 2 Monumenten het dichtst in de buurt, dankzij zijn 2 zeges in Luik. Ook Jakob Fuglsang zit aan 2 stuks, met Luik-Bastenaken-Luik en Lombardije.



In de top 11 prijken met Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Rik Van Looy en Tom Boonen liefst 4 Belgen. Merckx is de absolute recordhouder met 19 stuks.