Anderlecht maakt werk van opvolging Jan Vertonghen: verdediger Moussa N'Diaye verlengt tot 2028

Moussa N'Diaye kwam in de zomer van 2022 over van de Catalaanse grootmacht FC Barcelona. Bij Anderlecht zit al aan 77 wedstrijden, waarvan 36 dit seizoen.

"Moussa heeft een mooie evolutie doorgemaakt dit seizoen", vertelt sportief directeur Olivier Renard. "Hij is nog jong en heeft nog een zekere progressiemarge, dus we verwachten nog veel van hem in de toekomst. Daarom willen we ons vertrouwen uitspreken in hem met deze contractverlenging."

Renard heeft de komende weken nog veel werk. De contracten van Mats Rits, Mario Stroeykens, Yari Verschaeren en Théo Leoni lopen af.

Daarnaast zullen vaste waardes als Kasper Dolberg en Leander Dendoncker de club (waarschijnlijk) verleten.