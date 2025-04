Welke club staat het dichtste bij een nieuwe tempel? En wie wil "kunstwerkje" volmaken? De stadionplannen van onze eersteklassers

Antwerp bewees het deze week nog maar eens: een stadion bouw je in België nooit zonder gedoe. De voorbije jaren presenteerden veel eersteklassers ambitieuze projecten, maar weinigen konden die ook realiseren. Hoe kwam dat? En welke plannen liggen momenteel bij onze clubs op tafel? Wij bouwden een overzicht.

Exact tien jaar geleden wees alles erop dat Anderlecht zou co-housen met de Rode Duivels in het Eurostadion - een pijnlijk dossier dat volledig flopte.



Nadien verkondigde voorzitter Marc Coucke ooit in Pano dat hij droomde van een nieuw stadion naast het bestaande oefencomplex in Neerpede, maar dat nam nooit concrete vormen aan. En dus wijst alles erop dat Anderlecht voorlopig nog even in het vertrouwde Lotto Park zal vertoeven - ondanks een wachtlijst van 4.000 abonnees. Recente investeringen in het stadion - zoals een LED-verlichting, een nieuw grasveld in de zomer, de gloednieuwe fanzone en een upgrade van de B2B-restaurants - tonen aan dat paars-wit nog rekent op het stadion voor de korte/middellange termijn.

De Bosuil van Antwerp kreeg al een stevige facelift met een nieuwe hoofd- en zuidtribune, gezet door voorzitter en bouwheer Paul Gheysens. Voor de iconische Tribune 2 botste hij evenwel op Tanja Mintjens, die de gronden bezit. Midden februari kwam er dan toch een oplossing uit de bus. Antwerp besliste om een tijdelijke tribune - goed voor zo'n 5.000 extra fans - te zetten. Deze week moesten normaal de afbraakwerken van Tribune 2 beginnen, maar de sloop werd (om financiële redenen?) uitgesteld.



Later moet normaal ook tribune 3 aangepakt worden.

Cercle Brugge droomt al jaren van een eigen stadion op maat.

Tien jaar geleden was dat in de vorm van een gerenoveerd Jan Breydel, maar nu wijst alles erop dat de Vereniging naar een nieuwe site trekt. Uit een locatieonderzoek kwamen twee bestemmingen langs de Blankenbergse Steenweg naar voren als "verder te onderzoeken". Voorlopig lijkt de bouw dus nog niet meteen te beginnen. "Het is en blijft onze ambitie voor een eigen Cerclestadion van rond de 10.000 toeschouwers", klinkt het bij Cercle. "Maar op dit moment is er nog geen verdere informatie in/rond het dossier. We bekijken, samen met Stad Brugge, de mogelijkheden om de juiste locatie te vinden." Een jaar geleden stelde groen-zwart al de plannen voor een nieuw trainingscomplex voor, maar het is wachten tot de werken starten.

Dit plan lag in januari 2024 op tafel voor Cercle Brugge.

Van alle eersteklassers staat Charleroi wellicht het dichtst bij een nieuwe tempel.



In 2027 willen de Carolo's in de gloednieuwe 'ZebrArena' spelen, die plek moet bieden aan 20.000 fans.



Momenteel zijn de saneringswerken op de oude industriële site in Marchienne-au-Pont al aan de gang. In het multifunctionele stadion moeten ook concerten en anderen evenementen plaatshebben - vandaar het opvallende, transparante dak op de plannen.



Algemeen directeur Mehdi Bayat onthulde ook al het idee van een 'Gelbe Wand' zoals Dortmund. "We wilden dat onze staantribune meer plaatsen zou tellen, want op dit moment kan T4 maar 2.000 mensen ontvangen", vertelde hij in een reportage op DAZN. "Het zullen er bijna 4.000 zijn. Het doel is om daar echt een muur van te maken. Geen scheidingen, maar één blok dat hen moet toelaten om een geweldige sfeer te maken."

Wat een hoofdpijndossier is het nieuwe stadion van Club Brugge al geweest, zeg. Al sinds 2007 (!) maakt blauw-zwart werk van een nieuwe thuishaven. Sindsdien sprong het licht vaak op groen, maar steeds ook weer op rood.



Mocht u het ondertussen niet meer weten - bij deze een beschrijving van de plannen: "Club Brugge heeft de ambitie om een nieuw modern voetbalstadion voor 40.116 fans te realiseren op de Olympiasite, ten zuidwesten van het huidige Jan Breydelstadion."



In juni 2024 dacht de Belgische landskampioen nochtans dat het definitief vertrokken was met de bouw na de ontvangst van een omgevingsvergunning, maar buurtbewoners trokken naar de rechtbank. Momenteel wacht Club op de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de beroepsprocedure moet behandelen.

Dender heeft het kleinste stadion van alle eersteklassers. Uitbreidingsplannen zijn er niet meteen. Enkele weken geleden pootte de club wel een tijdelijke staantribune achter doel neer. "Het is wel de bedoeling dat die eventjes blijft staan. Verder zijn er nog geen concrete plannen voor een permanente tribune", aldus Dender.

KRC Genk zit goed in de Cegeka Arena, maar blijft toch bouwen aan de toekomst.



Er ligt namelijk een masterplan in 3 fases op tafel. Eerst en vooral wordt er momenteel gewerkt aan een gloednieuw oefencomplex van 70 miljoen euro.



Nadien moet een stadion voor Jong Genk en de KRC Genk Ladies volgen. En tot slot behoort ook een opwaardering van het hoofdstadion tot de toekomstplannen.

"De capaciteit gaan we niet uitbreiden, we willen de faciliteiten opknappen zodat onze arena ook de komende 50 jaar top is", vertelde voorzitter Peter Croonen daar eerder over. "Daarnaast willen we een breder palet aan hospitality kunnen aanbieden om de inkomsten te verhogen."

Simulaties van het nieuwe trainingscomplex van Racing Genk.

KAA Gent zette met de Planet Group arena in 2013 als laatste een nieuw stadion. Na de landstitel twee jaar later droomde algemeen manager Michel Louwagie luidop over een uitbreiding. Door de 'gracht' tussen het veld en de tribunes op te vullen konden er 5.000 extra plekjes gecreëerd worden. Een extra ring zou zelfs voor 15.000 nieuwe plaatsen zorgen.



Maar door kabbelende resultaten zakte de belangstelling in de Buffalo's en verdween de nood aan extra capaciteit.



Momenteel zijn er geen nieuwe plannen met het stadion.

Flashback naar 2016. Op een grootscheepse persconferentie kondigen KV Kortrijk en het lokale stadsbestuur aan dat ze plannen hebben om een nieuw stadion te bouwen. Sindsdien flakkert het idee regelmatig nog eens op, zonder ooit concreet te worden.

In de aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen pakte de partij Stadslijst - later de grote winnaar - uit met een toekomstbeeld waarin op de site van Kortrijk Xpo een stadion met een beurzencentrum gecombineerd wordt. Dat zorgde voor veel ophef bij verschillende betrokkenen.

Maar de plannen (en een digitale schets) zijn nog steeds op de website van de stad te vinden.

Bij KV Kortrijk valt evenwel te horen dat zij momenteel geen vragende partij zijn om een nieuw stadion te bouwen.

"Maar we beginnen eerstdaags wel aan de bouw van een oefencomplex nabij ons Guldensporenstadion."

Een digitale schets van een Kortrijk-stadion op de stadswebsite.

Den Dreef is de vaste thuisbasis van OH Leuven en ook een regelmatige gastheer van de Belgische beloften plus de Red Flames.



De voorbije jaren investeerde de club in de grote tribunes langs beide kanten van het veld.



Op de website van OHL staat volgend zinnetje nog te lezen: "In een later stadium zullen de tribunes achter doel vernieuwd worden zodat er op termijn een mooie, moderne voetbaltempel te vinden is tussen de Dijle en de Leuvense ring."



Navraag bij de club leert dat het nog niet voor meteen zal zijn - de huidige capaciteit is ruim voldoende.

Achter De Kazerne onderging sinds 2019 al een indrukwekkende make-over met drie gloednieuwe tribunes. Ooit was het de ambitie van KV Mechelen om het het AFAS Stadion "helemaal mooi rond te maken". De plannen daarvoor liggen nog steeds in de kast, maar momenteel is de intentie er niet om 'The last (old) one standing' aan te pakken. Reden is dat het stadion bij niet-toppers zelden uitverkocht is en dat Malinwa spaarzaam moet omspringen met de centen.



Een Sclessin 2.0 is al jaren de natte droom van heel wat Standard-fans. Onder het bewind van Bruno Venanzi presenteerden de Rouches fraaie schetsen van een indrukwekkend project - mét vergunning - alleen bleek de rentabiliteitsanalyse negatief.

Ook de Amerikanen van '777 Partners' zagen andere prioriteiten gezien de dramatische financiële situatie van de club.



Het is afwachten welke visie de nieuwe eigenaars - wordt dat de eigen CEO? - hebben rond het Luikse stadiondossier.

"Een onafgewerkt kunstwerk."



Zo noemt eigenaar Roland Duchâtelet zijn eigen Stayen, dat gehuurd wordt door STVV, momenteel. Want de zuidelijke tribune met het bezoekersvak is - in tegenstelling tot de andere delen - nog niet opgefrist. In 2020 kregen de plannen al eens een negatief advies door de provincie.

Duchâtelet kwam in april vorig jaar met een nieuw ontwerp op de proppen. "We hebben ervoor gekozen om de geplande kantoorruimte om te vormen naar hotelkamers", vertelde de zakenman daarover. "Naar analogie met de loges voor onze thuisfans komen er ook loges voor bezoekende supporters. Het gaat om een beperkt aantal suites."



Het dossier is enkele maanden geleden in eerste aanleg opnieuw afgekeurd door de provincie en zit nu bij de bevoegde ministers.

Nog een interessant nieuwtje: na afloop van het seizoen zal het huidige (afgeleefde) kunstgrasveld vervangen worden door een nieuw exemplaar.

Het Marienstadion in het Dudenpark is historisch voetbalerfgoed, maar jammer genoeg niet meer van deze tijd.



De torenhoge ambities van Union botsen er op hun limieten en dus dringt een nieuw stadion zich op. Sinds 2019 willen de Brusselaars een nieuwe ecologische en moderne arena met 16.000 plaatsen bouwen op de Bemptsite in Vorst.



CEO Philippe Bormans verklapte vorige maand dat er een vergunningsaanvraag ingediend is. "Zelfs al hebben we nog steeds geen akkoord over de grond met de gemeente zelf", vertelde hij tegenover HLN. "De vorige burgemeester was niet meteen voorstander van ons project. Maar we voelen een pak meer positiviteit bij de nieuwe meerderheid."

"Eigenlijk vragen we niets aan de overheid. Enkel dat we mogen bouwen. We vragen geen subsidies, hé. Integendeel: we willen de gemeente Vorst betalen voor de grond. De ligging is perfect qua mobiliteit en de zonering is al in orde."

De ontwerpen van Union voor een nieuw stadion.