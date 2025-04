Tweevoudig winnaar marathon van Frankfurt Brimin Kipkorir voor 5 jaar geschorst na positieve dopingtest

Brimin Kipkorir mag zijn loopschoenen voor een half decennium opbergen.

De Keniaanse marathonloper wordt voor 5 jaar geschorst voor het gebruik van doping. Dat vertelde de Athletics Integrity Unit (AIU), een organisatie die speciaal werd opgericht om doping te bestrijden binnen de atletiekwereld.

In november 2024 testte de loper buiten competitie positief op het verboden middel epo. Kipkorir werd sinds 17 februari al voorlopig geschorst, maar mocht tot de uitspraak wel nog deelnemen aan wedstrijden. Nu wordt Kipkorir definitief geschorst en worden al zijn resultaten geschrapt die hij in tussentijd heeft gelopen.

Kipkorir is geen onbekende naam in de marathonwereld. In 2022 en 2023 won hij de marathon van Frankfurt. Deze staat bekend als een van de grootste marathons in Europa.

In 2023 zette hij er nog een parcoursrecord neer. Kipkorir legde 42,195 kilometer af in een tijd van 2u04'53".