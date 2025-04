Sterke beer Promise David imponeert ook Extra Time-panel: "Veel gelijkenissen met Romelu Lukaku"

Union is afgelopen weekend met een klinkende zege begonnen aan de play-offs, met Promise David als een van de uitblinkers tegen Antwerp. In Extra Time werd de Union-spits maandagavond zelfs vergeleken met niemand minder dan Romelu Lukaku.

"Maar als trainer denk je op zo'n moment wel: laat je toch vallen!", zegt Frank Boeckx aan de Extra Time-tafel. "Je staat 1-0 voor en je komt met 11 tegen 10 te staan. Want dit was 100 procent een rode kaart, daar twijfelt niemand over."

Los van die fase genoot het Extra Time-panel wel van de sterke beer van Union. Filip Joos kreeg zelfs flashbacks van Romelu Lukaku bij Everton, die in een duel met Dinamo Kiev langs alle kanten belaagd werd, maar toch overeind bleef.

"Ze hebben wel veel gelijkenissen", treedt Frank Boeckx hem bij. "Kevin Mirallas (spitsentrainer bij Union, red) heeft ook al eens gezegd dat er veel gelijkenissen zijn tussen David en Lukaku en ik kan me daar ook wel in vinden. Al denk ik dat Lukaku wel nog veel explosiever is in de eerste meters."

Gert Verheyen houdt nog een slag om de arm. "Ik denk toch niet dat Promise David even goed zal worden als Romelu Lukaku."