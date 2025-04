Kampioenenmaker Steven Vanmedegael solliciteert openlijk voor nationale ploeg: "Tijd om daar mijn stempel te drukken"

8 landstitels, 9 bekers en zilver in de Europese CEV Cup: het palmares van Steven Vanmedegael bij Roeselare mag gezien worden. "Hopelijk kan ik dit hoofdstuk afsluiten met nog 2 extra titels", verwijst hij naar de eindstrijd in België én in de BeNe League.

Vanmedegael zal even dus wat minder te zien zijn in het volleybal. "Maar het is geen vaarwel. Ik blijf sowieso bondscoach van Slovakije, waarmee ik mij deze zomer probeer te plaatsen voor het EK."

Toch is Vanmedegaels honger daarmee niet helemaal gestild. "Slovakije is leuk, maar het mist iets. Die sprankel om het voor je eigen vlag te doen."

"Daarom ben ik met mijn manager aan het uitkijken of mijn toekomst in het buitenland ligt - in december was er al interesse van een Italiaanse club - of toch in België."

"Kan ik vol inzetten op mijn droom om bondscoach van België te worden? Ik ben al bondscoach geweest van de verschillende jeugdteams, maar als ze interesse hebben, zou ik na 12 jaar graag terugkeren naar de Volleybalschool om daar mijn stempel te gaan drukken op de nationale ploeg."



Momenteel worden de Red Dragons nog gecoacht door de Italiaan Emanuele Zanini, wiens contract na dit jaar afloopt.