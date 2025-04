Arjen Livyns plots "Ronde-kopman" bij Lotto: "Maar mag nog zoveel trainen, niveau van de supermannen haal ik nooit"

Bij Lotto is het door het forfait van Arnaud De Lie zoeken naar een nieuwe kopman voor de Ronde van Vlaanderen. Arjen Livyns sprong de voorbije weken ietwat verrassend in het gat dat De Lie heeft gelaten. "Ik zou meteen tekenen voor een toptienplaats in de Ronde."

Bij Lotto zullen ze hun 40e jaar in de koers wel anders voorgesteld hebben. Arnaud De Lie zorgde voorlopig voor de enige overwinning van de ploeg dit jaar, maar de voorbije weken reed de boerenzoon achteruit en dus wordt de pauzeknop ingedrukt.



Zonder De Lie moet Lotto op zoek naar een nieuwe troef. Of moeten we zeggen: een joker? "Er ontbreekt een kopman en dat betekent dat nu meerdere renners een stapje vooruit mogen zeggen", zegt Arjen Livyns in Vive le Vélo.

Op zijn 30e rijdt Livyns misschien wel het beste seizoen uit zijn carrière. Zo kon hij in Gent-Wevelgem als enige een ontketende Mads Pedersen volgen en behaalde hij ook in de Omloop, Milaan-Sanremo en de E3 Saxo Classic mooie ereplaatsen.

"Ik krijg nu zondag de kans van mijn leven, kansen die je anders nooit krijgt. Ik hoop die te kunnen grijpen, maar dan zal ik op het juiste moment op de juiste plaats moeten zitten."

Livyns zou meteen tekenen voor een plaats in de top 10 zondag. "Natuurlijk droom je ervan om ooit eens die fiets in de lucht te mogen steken in de Ronde. Maar dat doen wielertoeristen ook. Realistisch gezien is dat onmogelijk."