Wat een bekersprookje! Derdeklasser Bielefeld is ook de beul van Leverkusen op weg naar onverhoopte finale

Derdeklasser Bielefeld naar de finale

Wie had dit durven te voorspellen? Derdeklasser Arminia Bielefeld bouwde dit seizoen aan een wonderparcours in de Duitse beker. Het versloeg al Union Berlin, Freiburg en Werder Bremen. Maar vandaag volgde nog hét orgelpunt. Het keek Bayer Leverkusen in de ogen voor een "mission impossible", maar opnieuw flikte de derdeklasser het.



Na 17 minuten kwam Leverkusen nog op voorsprong via Tah, maar nog voor de rust ging Bielefeld op en over de topploeg. Na een flipperkastmomentje in de grote rechthoek knalde Marius Worl de gelijkmaker binnen, en net voor rust legde Maximilian Grosser een voorzet binnen.



Leverkusen zag even lijkbleek. Na de rust beukte de ploeg van Alonso nog heftig op de deur van de derdeklasser, maar breken deden ze niet. Een verrassing van formaat: Arminia Bielefeld staat in de finale van de DFB Pokal.